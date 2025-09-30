Naglis Kanišauskas po pralaimėjimo Dominykui Dirksčiui: „Tuštybių mugė, kaip ir sakiau“

Kova prasidėjo be jokios žvalgybos – N. Kanišauskas tiesė ranką sumušti pirštinėmis prieš kovą, tačiau D. Dirkstys iš karto puolė varžovą. Netrukus kovotojai susikibo ir kova buvo perkelta į ringo vidurį. D. Dirkstys nieko nelaukdamas vėl puolė N. Kanišauską, atliko labai tikslius ir stiprius smūgius, o N. Kanišauskas pradėjo „plaukti“ ir kova buvo nutraukta.
Kurį laiką socialiniuose tinkluose tylėjęs, N. Kanišauskas galiausiai pasidalino žinute su sirgaliais, atsiprašė tų, kuriuos nuvylė, tačiau pabrėžė, kad garbingos kovos nesulaukė.
„Gyvas. Sveikas. Ačiū visiems, kurie palaikė, ir atsiprašau, kad nuvyliau. Tikėjausi garbingos kovos, bet gavau – negarbingai. Tuštybių mugė, kaip ir sakiau. Viliuosi ateityje sulaukti revanšo, kuriame abu praeisime antidopingo kontrolę – nesvarbu, kokiame svoryje būtume. Kas suprato, kas įvyko – tas suprato. Kas ne – jų nuomonės nepakeisiu. Ačiū“, – rašė N. Kanišauskas.
