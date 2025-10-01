Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Deficitą panaikinusi „Juventus“ išgyveno Gargžduose

2025-10-01 21:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 21:00

Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajam etapui duotas startas.

Uteniškiai laimėjo (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajam etapui duotas startas.

0

Pirmąją pergalę įsirašė Utenos „Juventus“ (1/0), kuri panaikino deficitą, perėmė iniciatyvą bei svečiuose 72:68 (12:24, 18:18, 22:15, 20:11) palaužė „Gargždus“ (0/1)

Tai uteniškiams pirmoji pergalė ir įskaitant Lietuvos krepšinio lygą.

Šeimininkai rungtynes atidarė pelnydami 9 taškus be atsako, o pirmuosius „Juventus“ ekipai įmetė Devonas Danielsas – 3:9. Prabėgusios buvo jau keturios minutės. Tolimais šūviais „Gargždai“ įgijo dviženklį pranašumą (16:3), o po pirmo ketvirčio turėjo apčiuopiamą pranašumą – 24:12.

Deividas Gailius ir šeimininkų ekipos legionieriai stūmė uteniškius į sudėtingą situaciją (34:19), tiesa, D.Danielsas ir Paulius Valinskas gerokai aptirpdė deficitą – 29:37. Po didžiosios pertraukos D.Danielsas toliau tempė į priekį „Juventus“, ekipas skyrė jau tik 5 taškai – 44:49.

Toks skirtumas buvo ir po trečiojo ketvirčio (52:57), bet Erikas Venskus ir Malikas Johnsonas jį rėžė dar labiau – 59:61. Ivanas Vranešas ir D.Danielsas galiausiai rezultatą persvėrė (64:61), tai buvo pirmas kartas rungtynėse, kai „Juventus“ pirmavo.

Likus pusantros minutės uteniškiai vis dar turėjo trapią persvarą (66:64), bet prasižengė I.Vranešas. Vis tik to taškais nepavertė Benas Griciūnas, o M.Johnsonas pelnė du taškus – 68:64. B.Griciūnas skirtumą rėžė perpus (66:68), tad Kęstutis Kemzūra prašė pasitarimo.

Liko 21 sekundė, P.Valinskas realizavo baudas, o pergalės uteniškiai nepaleido.

„Gargždai“ dar neturi Pauliaus Petrilevičiaus, o dviženklį rezultatyvumą šiame mače rinko J.Pipkinsas (16 tšk.) ir Benas Griciūnas (12 tšk., 8 atk. kam.).

Utenos komandoje išsiskyrė 20 taškų pelnęs D.Danielsas ir 16 rinkęs Paulius Valinskas.

„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 16 (6/13 metimai), Benas Griciūnas 12 (8 atk. kam.), Joshua Haginsas 9 (3/11 metimai), Brandonas Horvathas 8 (10 atk. kam.).

„Juventus“: Devonas Danielsas 20 (7 atk. kam., 4 rez. perd., 22 n.b.), Paulius Valinskas 16, Šarūnas Beniušis 9, Ryanas Schwiegeris 7.

