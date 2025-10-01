Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Trio vedami „Šiauliai“ pergalingai pradėjo KMT

2025-10-01 20:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-01 20:25

Trečiadienio vakarą startavo Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmojo etapo kovos, kurias pergalingai pradėjo „Šiauliai“ (1/0).

C.Reddishas buvo ryškus (BNS nuotr.)

0

Dariaus Songailos auklėtiniai namuose 95:92 (20:19, 26:26, 22:23, 27:24) palaužė Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (0/1).

Simboliška, jog KMT kovos startavo ten, kur jos finišuos vasario 21–22 dienomis – būtent Saulės miestas priims lemiamas turnyro kovas.

Susitikimo starte signalai šeimininkams buvo kur kas palankesni – ant parketo siautėjo Cameronas Reddishas, jam talkino Oskaras Pleikys ir Dovydas Romančenko, o šiauliečiai gana greitai įgijo dviženklę persvarą (17:7). Visgi kėdainiečiai atkuto ir dar iki pirmojo kėlinio pabaigos sugebėjo beveik panaikinti turėtą deficitą – 19:20.

Nors šiauliečių puolimas kaip reikiant užsikūrė antrajame kėlinyje, jiems nepavyko lygiai taip pat sėkmingai ginti savojo krepšio, tad į bet kurią D. Songailos kariaunos atkarpėlę svečiai atsakydavo tuo pačiu. Trentas McLaughlinas tempė savo komandą ant pečių, o pertrauką kėdainiečiai pasitiko su tuo pačiu vieno taško atsilikimu – 45:46.

Po pertraukos kova taškas į tašką tęsėsi. Iškalbingas faktas, jog nei vieni, nei kiti nesugebėjo atitrūkti nuo oponentų bent penkiais taškais iki pat lemiamų akimirkų, kuomet būtent tokį pranašumą susikūrė šiauliečiai (93:88). Vis tik jau netrukus kėdainiečiai dviem dvitaškiais atsilikimą sumažino iki minimalaus (92:93). Dviem baudomis šeimininkai šiek tiek pasigerino pozicijas, tačiau jiems dar reikėjo apsiginti nuo lemiamo išpuolio. T. McLaughlino tritaškis skriejo pro šalį ir pergalę įsirašė „Šiauliai“.

„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 25, Cameronas Reddishas 23, Oskaras Pleikys 21, Danielis Baslykas 10, Dovydas Romančenko 8.

„Nevėžis-Paskolų klubas“: Trentas McLaughlinas 19, Justinas Marcinkevičius ir Tony Perkinsas po 14, Ethanas Chargois ir J.D. Muila po 12, Jonas Zakas 11, Tyleris Petersonas 7.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

