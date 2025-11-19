 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viešumoje pasirodžiusi Natalija Bunkė suspindo elegancija: akį traukė 1 detalė

2025-11-19 14:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 14:30

Antradienio vakarą Pirklių klube surengtas įspūdingas Saugirdo Vaitulionio vakaras subūrė gausybę žinomų svečių. Tarp jų pasirodė ir Natalija Bunkė – o akį iš karto patraukė jos prabangi rankinė, tapusi vienu ryškiausių vakaro akcentų.

Natalija Bunkė surengė grandiozinį savo parduotuvės atidarymą (nuotr. asm. archyvo)
282

Antradienio vakarą Pirklių klube surengtas įspūdingas Saugirdo Vaitulionio vakaras subūrė gausybę žinomų svečių. Tarp jų pasirodė ir Natalija Bunkė – o akį iš karto patraukė jos prabangi rankinė, tapusi vienu ryškiausių vakaro akcentų.

0

Natalija mielai pozavo fotografams, atskleidusi visą vakaro įvaizdį.

Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių
FOTOGALERIJA. Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių

Vakaras tapo S. Vaitulionio naujų kvepalų pristatymu

Prabangioje Pirklių klubo aplinkoje Saugirdas Vaitulionis pristatė savo naujausius kvepalus „Tobacco d’Or“, sukurtus su „Natūralios idėjos“ komanda. Renginys tradiciškai subūrė daugiau nei šimtą žinomų žmonių, o specialiai šiam vakarui atgabenti alyvmedžiai sukūrė Viduržemio jūros nuotaiką, rašoma spaudos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp svečių buvo matyti Andrius Užkalnis, Indrė Burlinskaitė, Gintarė Gurevičiūtė, Daina Bosas su dukra Maria, Milda Metlovaitė, Robertas Kalinkinas, Darjušas Lavrinovičius su žmona Edita, Vygintas Kaikaris su žmona Kristina, Oksana Pikul, Eglė Kernagytė ir daugelis kitų.

Vakaro akcentai

Svečiai pateko į tris skirtingas erdves, lydimas muzikinių pasirodymų: arfos virtuozės Aistės Baliunytės-Dailidienės, Sasha Song ir Martyno Kavaliausko.

S. Vaitulionis atvirai džiaugėsi trečiuoju savo kurtu kvapu ir sakė siekęs sukurti aromatą, kuris priverstų atsisukti gatvėje.

