 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Natalijos Bunkės sūnus Kristupas sužibo naujame amplua: akį traukė 1 stiliaus detalė

2025-11-15 19:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 19:24

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. Netikėtų staigmenų, muzikos ir fantazijos kupiną spalvingą šou – Lietuvos vaikų mylimiausiųjų apdovanojimus – tiesiogiai transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė. Ant renginio rožinio kilimo pasirodė Lietuvos žinomi žmonės su savo vaikais.

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. Netikėtų staigmenų, muzikos ir fantazijos kupiną spalvingą šou – Lietuvos vaikų mylimiausiųjų apdovanojimus – tiesiogiai transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė. Ant renginio rožinio kilimo pasirodė Lietuvos žinomi žmonės su savo vaikais.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Ant rožinio kilimo pasirodė ir dainininkės Natalijos Bunkės sūnus Kristupas. Jam šis renginys – išskirtinis. Kristupui atiteko svarbus vaidmuo: jis tapo vienu iš šventės žinių vedėjų.

REKLAMA

„Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus
(125 nuotr.)
(125 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“: išvyskite Lietuvos garsenybes ir jų vaikus

Kristupas nustebino savo įvaizdžiu: vilkėjo plačius plėšytus džinsus bei tamsiai vyšninį švarką. Prie drabužių priderino madingus sportbačius.

Tačiau akį labiausiai traukė 2000-ųjų pop žvaigždes vyrus primenantis aksesuaras: auskaras vienoje ausyje.

REKLAMA
REKLAMA

Jo laukia ir neeilinė patirtis – tam, kad į vaidmenį įsijausti būtų ir dar lengviau, jis iš tiesų filmavosi TV3 žinių studijoje!

Kristupo mama N. Bunkė savo sūnaus debiutą žinių vedėjo rolėje priima su šypsena: „Esu labai laiminga, kad Kristupas gali patirti tokį nuotykį televizijoje. Tai – puiki proga jam save išbandyti, lavinti drąsą ir bendrauti su žmonėmis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Smagu stebėti, kaip jis mokosi, atranda naujų dalykų ir drąsiai žengia į priekį. Juokais pasakiau, kad, jei Kristupas taip startuoja, šeimoje turėsime tikrą naują žvaigždę. Ir tai – tik pradžia!“

„Vaikų mylimiausi 2025“ apdovanojimų scenoje jau šiandien pasirodys ryškiausios Lietuvos žvaigždės: OG Version, Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis ir Gintė, „The Roop“, „Jauti“, Anyanya, Cleo ir King.

Renginį ves Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas, tad laukia išdaigos, juokas ir daugybė staigmenų visai šeimai!

Tiesioginė renginio transliacija – šeštadienį, nuo 19.30 val. per TV3.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų