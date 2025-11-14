Apdovanojimai „Vaikų mylimiausi 2025“: nuo netikėtų žvaigždžių pasirodymų ir išdaigų iki rožinio kilimo

Scenoje žiūrovus pasitiks trys charizmatiški vedėjai: Gelminė Glemžaitė, Audrius Bružas ir Kakė Makė. Jų rankose – ne tik apdovanojimų vairas, bet ir šou ritmas, kupinas netikėtų improvizacijų, išdaigų ir humoro. Kviesdami žiūrovus į „Vaizduotės planetą“ jie įrodys, kad vaikų vaizduotėje nėra jokių ribų.
Publikos laukia įspūdingi pasirodymai, atversiantys vis kitas „Vaizduotės planetos“ vietas. „The Roop“ galingai atidarys vakarą tapdami planetos portjė, o Paulina Paukštaitytė perkels į „krentančių žvaigždžių slėnį“, kuriame pildosi visos svajonės.
Grupė „Jauti“ keliaus į „emocijų kanjoną“, kuriame bus galima atskleisti visas savo emocijas, o OG Version atvers „ekranų oazės“ vartus ir parodys, koks įdomus yra gyvenimas.
Tuo tarpu Gabrielius Vagelis ir Gintė paruoš smagų pasirodymą „bučinių slėnyje“, kuriame negali būti jokių bučinių! O šeimyninis trio Anyanya, Cleo ir jų sūnus Kingas pakvies į „ritmo kvartalą“, kuriame kiekvienas galės šokti taip, tarsi jų niekas nemato. Muzikos žvaigždžių pasirodymus lydės geriausi šalies šokėjai ir talentingi vaikai, kurie pakels vaizduotės planetos energiją.
Šių metų „Vaikų mylimiausiuose“ ypatingai sužibės ir jaunoji karta. TV3 žinių studijoje nusifilmavęs Natalijos Bunkės sūnus Kristupas taps žinių vedėju, o verslininkės Dainos Bosas dukra Magdalena – reportere. Būtent jie viso renginio metu pristatys pretendentus į nominacijas ir nuoširdžiai apžvelgs garsiausius metų herojus.
Dar prieš pagrindinį šou, žvaigždes ir svečius pasitiks rožinis kilimas, kuriame įžymybes kalbins laidų vedėjos ir nuomonės formuotojos Indrės Kavaliauskaitės vaikai – Marija Barbora ir Aleksandras – bei visų vaikų numylėtinis Netvarkos Nykštukas. Jie pasiruošę žvaigždėms ne tik užduoti drąsius klausimus, bet ir pakviesti ne vienam netikėtam iššūkiui.
Tiesioginę rožinio kilimo transliaciją šeštadienį stebėkite nuo 18 valandos tv3.lt portale: https://bit.ly/4paaUlB
O iškart po to seksiančiuose apdovanojimuose bus įteikta net 12 nominacijų. Kas jas atsiims scenoje ir taps vaikų mylimiausiu aktoriumi, sportininku, atlikėju, daina, turinio kūrėju, knyga, maistu, žaidimu, žaislu, renginiu ir mylimiausiu žmogumi paaiškės tik tiesioginės transliacijos metu.
Didžiausia metų šventė, kurioje vaikai sprendžia, kas jiems svarbiausia, o žvaigždės įrodo, kad fantazijai ribų nėra – „Vaikų mylimiausi 2025“ – šį šeštadienį, 19.30 per TV3!
„Vaikų mylimiausi 2025“ nominacijos ir nominantai:
• Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
• Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
• Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
• Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
• Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
• Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
• Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla,„Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė
• Mylimiausias Lietuvos žmogus: Jessica Shy, Gitanas Nausėda, Mama
• Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
• Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox
• Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
• Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
