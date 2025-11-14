Po įspūdingu grimu – žinoma Lietuvos moteris: ar atpažįstate, kas ji?

Tai – žurnalistė ir televizijos laidų režisierė Saulė Žemaitytė-Ajutienė.
Papasakojo apie netikėtą veiklą
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Saule, ši sutiko papasakoti apie savo veiklą. Pasak jos, ši idėja kilo iš asmeninio poreikio, susijusio su dukra.
„Idėja ilgai vystyta, ir kilusi iš asmeninio poreikio parodyti dukrai kažką kokybiško tada, kai vykome pas gimines už kelių valandų kelio. Užimti vaiką nėra lengva kelionių metu, o neįbrukti telefono į rankas bent kartais, kone neišvengiama, kai dauguma mūsų patys juose kasdien mirkstame valandų valandas. Pirminė idėja buvo padaryti dukrai asmeninį pasakų rinkinį su vienu įvaizdžiu kelionėms ar tuomet, kai iš tiesų darbai spaudžia taip, kad tenka atsitraukti valandėlei“, – pasakojo moteris.
Anot Saulės, netrukus ir kiti žmonės išreiškė norą turėti jos įrašus. Ji taip pat papasakojo apie tam tikro turinio žalą vaikams.
„Draugai, išgirdę idėją, paprašė pasidalinti įrašu, kai tik jis bus įrašytas, ir visi iki vieno sakė, kad tai aktualu, reikalinga. Juk internete nėra kokybiško turinio lietuvių kalba, o jei yra – nedaug, nes tai reikalauja investicijų. Užsienio turinys kuriamas pasitelkiant dirbtinį intelektą, vaizdai keičiasi greitai, tai kenkia vaikams – jie tampa piktesni, jiems sunku susikaupti, vaizdelių keitimasis skatina dopamino išsiskyrimą, ir taip veikia smegenis neigiamai.
Vaikų turinio pasaulyje ir taip netrūksta bereikalingo triukšmo, paviršutiniškumo.. Kaip sakė vienas draugas, pats turintis dvi dukras, pasakos – nuostabus būdas mėgautis istorijomis, kurios žadina vaizduotę ir padeda išlaikyti mūsų kalbą gyvą, todėl siūlome prasmingas, įkvepiančias pasakas, kurios skatina kūrybiškumą ir ugdo išmintį“, – dėstė Saulė.
Ji išdavė ir ateities planus: laukia nauji įvaizdžiai, nauji projektai.
„Netrukus filmuosime naujus įvaizdžius, su pirmais dešimt įrašyta beveik 100 pasakų, kurių trukmė nuo kelių, iki keliolikos minučių. Bus leidžiami ir valandos trukmės pasakų rinkiniai su tuo pačiu, taip pat skirtingais įvaizdžiais. Prieš Kalėdas leisime ir Kalėdines pasakas vaikams, laukiantiems didžiausios metų šventės“, – sakė žurnalistė.
Ji taip pat paminėjo ir žmones, padedančius sukurti vaizdo įrašus. Jiems Saulė negailėjo gražių žodžių.
„Be jokios abejonės, visa tai nebūtų įvykę be komandos, kurią subūriau. Labai prisidėjo mano vyras Mantas, palaikęs idėją, važiavęs rinkti kostiumus, profesionalus operatorius Remigijus Sinkevičius, su kuriuo dirbame daugiau nei dešimt metų, televizijos grimerė Kristina Šavelė – ji ko gero geriausia grimo meistrė. Na, ir žinoma, Skirmantas Malinauskas – vienas žiūrimiausių ir populiariausių tinklaraštininkų, kuris paskatino, patarė, konsultavo ir sakė: tik pirmyn. Sulaukiau tokio palaikymo, kokio nesitikėjau. Ir dabar turiu dar daugiau planų, galbūt netgi kurti filmukus vaikams ir parašyti jiems skirtas knygas su asmeninėmis pasakomis“, – dalijosi ji.
Saulės YouTube kanalą galite rasti čia.
Skyrė padėką
Apie moters kanalą kalbėjo garsus visuomenininkas Skirmantas Malinauskas savo YouTube kanale. Iškarpą iš jo vaizdo įrašo žurnalistė paskelbė socialiniame tinkle Facebook.
Prieraše ji dėkojo Skirmantui:
„Nuverkiau vakar ne vieną posmą... Susigraudinau ir šiandien, bet ne todėl, kad būtų liūdna, sunku, ar dėl kokių gyvenimiškų bėdų... Mano ašaros iš laimės, ir dėkingumo Skirmantui Malinauskui.
Tai pirmas žmogus su kuriuo prieš metus pasidalinau idėja apie YouTube kanalą Gyvos pasakos. Prieš keletą savaičių idėja pagaliau tapo realybe. Apie tai, ką sumaniau prieš metus žinojo tik mano vyras, ir ilgametis kolega Remigijus Sinkevičius, su kuriuo dirbame jau daugiau nei dešimt metų.
Skirmantas buvo žmogus, kurį ne kartą teko kalbinti laidose, su juo bičiuliavomės kolegiškai, bet jis skyrė laiko, išklausė litaniją apie idėją, ir pasakė: „puiki mintis, daryk, tik pirmyn“.
Vakar savo YouTube kanale jis pasidalino Gyvos pasakos profiliu ir rekomendavo jį prenumeruojantiems žmonėms. Jo įtaka akivaizdi – šiandien Gyvos pasakos turi beveik 2000 prenumeratorių, gaunu pirmus komentarus, atsiliepimus, prašymus, pastabas, komplimentus...
Jeigu ne jis, ta pradžia, tie pirmi 1000 žmonių, nuo kurių platformos algoritmai kanalą pradeda identifikuoti kaip kažką apčiuopiamo – nebūtų.
Tai vienas nesavanaudiškiausių, nuoširdžiausių, gražiausių veiksmų, kurių esu sulaukusi per pastaruosius kelerius metus.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!