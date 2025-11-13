 
TV3 naujienos > Žmonės

Vilniuje – tikra puota: į austrių gliaudymo čempionatą susirinko žinomi žmonės

2025-11-13 20:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 20:57

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje įvyko jau tradicija tapęs austrių gliaudymo čempionatas. Jo svečiai – būrys šį delikatesą mėsgtančių žmonių, tarp kurių ir garsūs Lietuvos žmonės.

Austrių gliaudymo čempionato akimirkos (nuotr. BNS)
61

Ketvirtadienio vakarą Vilniuje įvyko jau tradicija tapęs austrių gliaudymo čempionatas. Jo svečiai – būrys šį delikatesą mėsgtančių žmonių, tarp kurių ir garsūs Lietuvos žmonės.

5
Renginys vyko „Imperial Hotel & Restaurant“ viešbutyje.

Austrių gliaudymo čempionato akimirkos (nuotr. BNS)
(61 nuotr.)
(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Austrių gliaudymo čempionato akimirkos (nuotr. BNS)

Atvyko žinomi veidai

Austrių pateikimą ir gliaudymą vertino komisija. Jos gretose – žinomi gastronomijos veidai.

Į renginį susirinko žinomi žmonės: Nomeda Marčėnaite, Andrius Užkalnis, Fausta Marija Leščiauskaitė ir kiti.

Čempionatas vyksta jau 13-ąjį kartą.

Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-11-13 21:43
Radot ką rodyti - žinomus. Įkyrėję ir nusibodę. Jūs nežinomus parodykit!
