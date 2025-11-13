Vilniuje susirinko žinomi žmonės: proga – neeilinė

Kaip anksčiau buvo skelbiama spaudos pranešime, Nauberto Jasinsko parašytame ir režisuojamame spektaklyje, kurį įkvėpė Arūno Žebriūno filmas, aktorės Vaivos Mainelytės gyvenimas, Johno Cassaveteso kino kalba bei Kazio Borutos apysaka „Baltaragio malūnas“, bus daug muzikos.
Skambės muzikos kūriniai
Skambės ir Viačeslavo Ganelino muzika iš filmo ir nauji Dominyko Digimo ir Miglės Palkevičiūtės-Miglumos kūriniai.
Senoji istorija apie Jurgą, Girdvainį, Baltaragį, Uršulę ir Pinčiuką perkeliama į šiandienos muzikos industrijos, repeticijų ir koncertų pasaulį. Pasakojimas konstruojamas per jaunosios Jurgos (aktorė Alvydė Pikturnaitė) perspektyvą.
Pasaulis, kurį Jurga kadaise troško užkariauti, tuštėja, o malonumas jo nebeužpildo. Jos tėvas Baltaragis (aktorius Vytautas Rumšas), muzikos verslo savininkas, stengiasi išlaikyti kontrolę, mylimasis Girdvainis (aktoriai Karolis Kasperavičius, Gediminas Rimeika, Lukas Malinauskas) atsiduria moralinės dilemos kryžkelėje, o Uršulė (aktorė Augutė Ona Šimulynaitė) – nuolatinio bandymo ir nesėkmės figūra, kurios neišsipildymas tampa perspėjimu Jurgai.
Į veiksmą įsitraukia ir prodiuserė (Pinčiukas – aktorė Jolanta Dapkūnaitė) – primenanti, kad šlovė ir sėkmė visuomet reikalauja kainos. Kaip priešprieša velniškai gudrybei, kūrinyje nuolat pasirodo Angelas (aktorius Šarūnas Rapolas Meliešius) ir Vaiva Mainelytė, kurių dialogai tampa refleksija apie žmogaus gyvenimą, jo prasmę, gėrio ir blogio pusiausvyrą.
LNDT ir MMLAB premjera „Velnio nuotaka“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vyksta lapkričio 13, 14, 15 dienomis.
