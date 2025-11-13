Karalienės Elžbietos II anūkė atsidūrė skandale: kaltinama ryšiais su Rusija

Šis sutapimas atkreipė dėmesį į karališkosios šeimos narės viešą pasirodymą, kai jos šeima vėl atsidūrė visuomenės dėmesio centre.
Kaltinama ryšiais su Rusija
Galerija Hauser & Wirth trečiadienį Vestminsterio magistrato teisme buvo apkaltinta pažeidusi Rusijai taikomas sankcijas – esą nuo 2022 m. balandžio iki gruodžio ji padarė „prabangos prekes“ prieinamas asmeniui, turinčiam ryšių su Rusija.
Teigiama, kad minėtas objektas buvo menininko George’o Condo kūrinys „Pabėgimas nuo žmonijos“ (Escape from Humanity).
Byla bus nagrinėjama Sauthvarko karūnos teisme gruodžio 16 dieną.
Pabrėžiama, kad nėra jokių įrodymų, jog princesė Eugenie būtų susijusi su tariamu paveikslo tiekimu.
