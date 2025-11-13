 
TV3 naujienos > Žmonės

Karalienės Elžbietos II anūkė atsidūrė skandale: kaltinama ryšiais su Rusija

2025-11-13 18:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 18:14

Princesė Eugenie, karalienės Elžbietos II anūkė, pasirodė „The King’s Foundation“ mentorystės sesijoje Londone, likus dienai iki to, kai meno galerija, kurioje ji dirba direktore, sulaukė kaltinimų dėl sankcijų pažeidimo.

Princesė Eugene ir Elžbieta II (nuotr. SCANPIX)
9

0

Šis sutapimas atkreipė dėmesį į karališkosios šeimos narės viešą pasirodymą, kai jos šeima vėl atsidūrė visuomenės dėmesio centre.

Kaltinama ryšiais su Rusija

Galerija Hauser & Wirth trečiadienį Vestminsterio magistrato teisme buvo apkaltinta pažeidusi Rusijai taikomas sankcijas – esą nuo 2022 m. balandžio iki gruodžio ji padarė „prabangos prekes“ prieinamas asmeniui, turinčiam ryšių su Rusija.

Teigiama, kad minėtas objektas buvo menininko George’o Condo kūrinys „Pabėgimas nuo žmonijos“ (Escape from Humanity).

Byla bus nagrinėjama Sauthvarko karūnos teisme gruodžio 16 dieną.

Pabrėžiama, kad nėra jokių įrodymų, jog princesė Eugenie būtų susijusi su tariamu paveikslo tiekimu.

