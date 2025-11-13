Bilietus į koncertą nusipirkę lietuviai turėtų suklusti: organizatoriai pranešė apie pasikeitimus

Ši informacija pasirodė puslapyje bilietai.lt
Ten paskelbtas pranešimas apie „Metallica & symphony by Scream INC“ su svečiu „Oasis by Columbia“ koncerto perkėlimą į kitą dieną. Taip pat pranešta, kad pasirodymai bus sujungiami su „Coldplay“ ir „Imagine Dragons“ perdainuotojų pasirodymais.
„Informuojame, kad „METALLICA & SYMPHONY“ by SCREAM INC and special guest „Oasis“ by Columbia koncertas, turėjęs vykti Twinsbet arenoje 2025 m. lapkričio 7 d., yra perkeliamas į 2025 m. lapkričio 21 d. Kartu i6vysite ir Coldplay & IMagine Dragons Experience by Liveplay & Radioactive programą, kur Jūsų laukia įspūdingas 4 val. šou.
Įsigyti bilietai galios, jų keisti nereikia. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų vietos gali pasikeiti. Naujos vietos Jums bus nurodomos renginio vietoje.
Jeigu netinka nauja renginio data, bilietus galite grąžinti pateikdami informaciją čia: https://www.bilietai.lt/lit/ticket-refund-application
Bilietų grąžinimo terminas iki lapkričio 16 d. imtinai.
Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.“
