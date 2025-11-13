 
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
TV3 naujienos > Žmonės

Bilietus į koncertą nusipirkę lietuviai turėtų suklusti: organizatoriai pranešė apie pasikeitimus

2025-11-13 17:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 17:14

Tikėtina, kad scenos legendų dainas pristatančios grupės sulaukė mažesnio populiarumo, nei prognozavo koncertų organizatoriai. Paskelbta, kad keli koncertai, turėję vykti Twinsbet arenoje, sujungiami į vieną.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)

0

Ši informacija pasirodė puslapyje bilietai.lt

Pranešė naujieną

Ten paskelbtas pranešimas apie „Metallica & symphony by Scream INC“ su svečiu „Oasis by Columbia“ koncerto perkėlimą į kitą dieną. Taip pat pranešta, kad pasirodymai bus sujungiami su „Coldplay“ ir „Imagine Dragons“ perdainuotojų pasirodymais.

Informuojame, kad METALLICA & SYMPHONY by SCREAM INC and special guest Oasis by Columbia koncertas, turėjęs vykti Twinsbet arenoje 2025 m. lapkričio 7 d., yra perkeliamas į 2025 m. lapkričio 21 d. Kartu i6vysite ir Coldplay & IMagine Dragons Experience by Liveplay & Radioactive programą, kur Jūsų laukia įspūdingas 4 val. šou.

Įsigyti bilietai galios, jų keisti nereikia. Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų vietos gali pasikeiti. Naujos vietos Jums bus nurodomos renginio vietoje.

Jeigu netinka nauja renginio  data, bilietus galite grąžinti pateikdami informaciją čia: https://www.bilietai.lt/lit/ticket-refund-application

Bilietų grąžinimo terminas iki lapkričio 16 d. imtinai.

Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

