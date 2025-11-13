Pasaulio dėmesys Vilniui – pirmą kartą Lietuvoje vyks funkcinio sporto pasaulio čempionatas

„Džiaugiamės, kad pasaulinė funkcinio sporto bendruomenė patikėjo šį čempionatą Lietuvai. Mums, kaip organizatoriams, tai – rimtas iššūkis, bet kartu ir mūsų gebėjimų bei darbo standartų įvertinimas tarptautiniu mastu. Funkcinis sportas ugdo ne tik jėgą ir ištvermę – jis formuoja žmonių pasitikėjimą, ryžtą ir palaikančią aplinką. Tikime, kad šis renginys įkvėps žmones daugiau judėti, išbandyti savo galimybes ir pamatyti, kiek gali nuveikti vieninga, bendro tikslo siekianti bendruomenė“, – sako Lietuvos funkcinio sporto federacijos prezidentas Igor Kuznecov.
Čempionatą organizuoja Lietuvos funkcinio sporto federacija kartu su patyrusia sporto renginių komanda, įgyvendinusia ne vieną tarptautinį turnyrą. Komanda dirba su varžybų struktūra, teisėjų rengimu, techniniu aprūpinimu ir dalyvių logistika. Organizatoriai pabrėžia, kad šiemet jų laukia didžiausias projektas iki šiol – aukščiausio lygio sporto renginys, kuriame svarbiausia bus tikslumas, dinamika ir kokybė.
Apie sportą ir Lietuvos komandą
Funkciniame sporte vertinama universali fizinė parengtis – jėga, mobilumas, sprogstamumas, koordinacija, greitis ir psichologinis stabilumas. Kiekviena rungtis reikalauja tiek fizinės galios, tiek strategijos, todėl žiūrovams tai – veiksmo ir intensyvumo kupinas reginys. Tikslias čempionato rungtis organizatoriai planuoja paskelbti lapkričio 17 dieną, nes vėlyvas paskelbimas užtikrina sąžiningumą ir leidžia testuoti bendrą atleto parengtį ir universalumą, o ne pasiruošimą konkrečioms užduotims. Varžybos tradiciškai paruošiamos pagal šias rungčių kategorijas: ištvermės, jėgos, mišrios (miksas), galios, gimnastikos ir plaukimo. Tačiau jau dabar aišku, kad tai bus vienos sudėtingiausių varžybų Lietuvos komandai.
Šių metų pasaulio čempionate Lietuvos rinktinė gausi perspektyvių sportininkų visose amžiaus grupėse. Dėmesį verta atkreipti į du elito grupės atletus. Olga Rybina antrus metus iš eilės tapo Lietuvos čempione, šiemet Lietuvos pirmenybėse, vykusiose Klaipėdoje, laimėjusi visas rungtis ir užtikrintai apgynusi titulą. Matas Mačaitis, po sudėtingos Achilo sausgyslės traumos sugrįžęs į varžybinį sportą, šiemet taip pat iškovojo nacionalinį čempiono titulą, lemiamose rungtyse aplenkęs artimiausius konkurentus. Abu atletai demonstruoja stabilią sportinę formą ir laikomi vienais pagrindinių Lietuvos komandos pretendentų į aukštas pozicijas pasaulio pirmenybėse.
Čempionato reikšmė Vilniui
Prognozuojama, kad čempionatas miestui atneš daugiau nei 150 tūkst. eurų papildomos ekonominės naudos – nuo nakvynės ir maitinimo paslaugų iki kultūros bei laisvalaikio sektoriaus. Vilnius tęsia dinamiško, tarptautiniams sporto renginiams atviro miesto kryptį, o Funkcinio sporto pasaulio čempionatas šią kryptį dar labiau sustiprins.
Bilietus bus galima įsigyti per kakava.lt, o visa informacija apie tvarkaraštį ir naujienas bus skelbiama oficialiame čempionato puslapyje if3worlds2025.com.
Čempionatas dalinai finansuojamas Nacionalinės sporto agentūros ir Vilniaus miesto savivaldybės.
