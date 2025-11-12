Finaliniame Latvijos taurės etape – Lietuvos šaulių dominavimas

Ypač džiugu, kad moterų kategorijoje Veronika Roerbaek, pataikiusi į 150 iš 200 taikinių, iškovojo aukso medalį, o Aida Momkienė (138/200) užėmė antrąją vietą. Lietuvos vyrai tarp prizininkų nepateko.
Kiek anksčiau vykusiame finaliniame Lietuvos taurės etape geriausią rezultatą pasiekė svečias iš lenkijos Kirilas Podguski, pataikęs 189/200 jis tapo nugalėtoju atviroje kategorijoje.
Rytis Tarasevičius, viso sezono metu demonstravęs stabiliai gerus ir kylančius rezultatus, tapo A meistriškumo grupės nugalėtoju (186/200). Tarp moterų taikliausia buvo Gabija Stanislovaitytė (168/200), tarp jaunių – Nedas Šimanauskas (188/200), tarp senjorų – Ričardas Lukšys (170/200).
Spalio mėnesį Lietuvos šaudymo į skriejančius taikinius meistrai Kipre baigė keturių dienų FITASC pasaulio ir Europos taurių etapų bei Kipro Didžiojo prizo varžybas. Nepaisant sudėtingų sąlygų ir sulūžusio šautuvo, vilnietis Virgilijus Grybė šaudykloje prie Limasolio iškovojo sidabro ir bronzos medalius, o perspektyvioji kaunietė G. Stanislovaitytė pasirodė geriausiai iš Baltijos šalių atstovių ir užėmė ketvirtąją vietą.
