 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Finaliniame Latvijos taurės etape – Lietuvos šaulių dominavimas

2025-11-12 11:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 11:18

Finaliniame Latvijos compak sportingo taurės etape varžėsi 66 dalyviai, iš kurių net 18 lietuvių. Pačios varžybos klostėsi gan sudėtingai, gendanti šaudyklos technika ir oro sąlygos neleido šauliams susikaupti ir siekti maksimaliai aukštų rezultatų.

Apdovanojimų ceremonija | Organizatorių nuotr.

Finaliniame Latvijos compak sportingo taurės etape varžėsi 66 dalyviai, iš kurių net 18 lietuvių. Pačios varžybos klostėsi gan sudėtingai, gendanti šaudyklos technika ir oro sąlygos neleido šauliams susikaupti ir siekti maksimaliai aukštų rezultatų.

REKLAMA
0

Ypač džiugu, kad moterų kategorijoje Veronika Roerbaek, pataikiusi į 150 iš 200 taikinių, iškovojo aukso medalį, o Aida Momkienė (138/200) užėmė antrąją vietą. Lietuvos vyrai tarp prizininkų nepateko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek anksčiau vykusiame finaliniame Lietuvos taurės etape geriausią rezultatą pasiekė svečias iš lenkijos Kirilas Podguski, pataikęs 189/200 jis tapo nugalėtoju atviroje kategorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Rytis Tarasevičius, viso sezono metu demonstravęs stabiliai gerus ir kylančius rezultatus, tapo A meistriškumo grupės nugalėtoju (186/200). Tarp moterų taikliausia buvo Gabija Stanislovaitytė (168/200), tarp jaunių – Nedas Šimanauskas (188/200), tarp senjorų – Ričardas Lukšys (170/200).

Spalio mėnesį Lietuvos šaudymo į skriejančius taikinius meistrai Kipre baigė keturių dienų FITASC pasaulio ir Europos taurių etapų bei Kipro Didžiojo prizo varžybas. Nepaisant sudėtingų sąlygų ir sulūžusio šautuvo, vilnietis Virgilijus Grybė šaudykloje prie Limasolio iškovojo sidabro ir bronzos medalius, o perspektyvioji kaunietė G. Stanislovaitytė pasirodė geriausiai iš Baltijos šalių atstovių ir užėmė ketvirtąją vietą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų