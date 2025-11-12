 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Edgaras Jankauskas prieš kontrolinę ketvirtadienio kovą: „Tai bus svarbios rungtynės ir galimybė pasiekti rezultatą“

2025-11-12 23:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-12 23:01

Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė ketvirtadienio vakare Kaune sužais kontrolines rungtynes su Izraelio futbolininkais.

Edgaras Jankauskas | Elvio Žaldario nuotr.

Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė ketvirtadienio vakare Kaune sužais kontrolines rungtynes su Izraelio futbolininkais.

REKLAMA
0

Prieš rungtynes vykusioje spaudos konferencijoje savo mintimis apie būsimą varžovą pasidalino rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas.

„Tai yra svarbios rungtynės, galimybė pasiekti rezultatą, pasirodyti. Bus daug sirgalių prie televizijos ekranų, jų nebus stadione, bet tai neturėtų turėti jokios įtakos mūsų nusiteikimui, atsidavimui, norui ir pergalės siekiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelis yra labai techniška komanda, treniravimo metodologija yra labai skirtinga – ten vaikai yra drąsinami žaisti vienas prieš kitą, kontroliuoti kamuolį, apeidinėti varžovus. Matosi, kiek jie praleidžia laiko varžovų baudos aikštelėje, kokius įvarčius muša.

REKLAMA
REKLAMA

Tai yra tas komponentas, kurio mums labai trūksta – kad mes gerai jaustumėmės varžovo baudos aikštelėje. Bet tam reikia geros technikos, drąsos. Būtent tuo ta komanda pasižymi. Ieško pergalių, tai surišta ir su kamuolio praradimo rizika, bet yra tokie susitarimai, nebijo prarasti kamuolio. Savo ruožtu, mes žinome, kaip išnaudoti tuos perimtus kamuolius – greitu perėjimu į ataką. Manau, kad kažkas panašaus į šitą scenarijų turėtų būti rytoj“, – sakė rinktinės treneris.

REKLAMA

Šįkart į stovyklą kvietimo sulaukė ir Motiejus Burba, kuriam tai yra pirmas toks įvertinimas. Čia jis pakeis stovykloje dėl asmeninių priežasčių nedalyvaujantį Artūrą Dolžnikovą.

„Visas Motiejaus sezonas yra geras. Galima pažiūrėti prieš tai – tai nebuvo lengvas kelias, žaidė antroje komandoje, buvo paskolintas kitoms ekipoms, bet neprarado to noro, alkio tobulėti ir žaisti. Kur likimas jį metė, ten jis ir žaidė, kaip tikras profesionalas.

REKLAMA
REKLAMA

Šįkart rinkomės iš kelių žaidėjų, išklausėme trenerius, pas kuriuos jis žaidė, tai jo ta fizinė forma paskutiniame A lygos rate parodė, kad jis yra labai kokybiškas žaidėjas, kuris gavęs galimybę, ja puikiai paasinaudoja. Tai yra tie dalykai, kurie lemia, kai renkiesi žaidėją“, – dėstė E. Jankauskas.

Po rungtynių Lietuvos rinktinė savaitgalį keliaus į Amsterdamą, kur rungtynėmis su Nyderlandais baigs pasirodymą pasaulio čempionato atrankos turnyre.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų