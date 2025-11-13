 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Paviešintos žiauriai su žmona nužudyto rusų kriptomilijonieriaus paskutinės žinutės

2025-11-13 20:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 20:11

Kriptovaliutų milijonierius, kurio sužaloti palaikai buvo rasti palaidoti Dubajaus dykumoje, prieš mirtį siuntė desperatiškas žinutes, skelbia žiniasklaida.

Romanas Novakas su žmona (nuotr. soc. tinklų ir nuotr. 123rf.com)

Kriptovaliutų milijonierius, kurio sužaloti palaikai buvo rasti palaidoti Dubajaus dykumoje, prieš mirtį siuntė desperatiškas žinutes, skelbia žiniasklaida.

38 metų Romanas Novakas ir jo 37 metų žmona Anna buvo rasti dykumoje po to, kai, kaip įtariama, pora buvo įviliota į tariamą susitikimą su žmonėmis, apsimetusiais „investuotojais“, Hattos kalnų kurorte.

Pranešama, kad pora buvo prievarta spaudžiama perduoti savo kriptovaliutų turtą, o netrukus po to patyrė žiaurią lemtį, rašo „Daily Mail“.

Paviešinta paskutinė žinutė

Romanas, kaip teigiama, likus kelioms dienoms iki dingimo buvo įsigijęs prabangų britišką automobilį „AC Cobra“. Tą dieną asmeninis vairuotojas nuvežė porą į automobilių stovėjimo aikštelę prie ežero, kur jie persėdo į kitą automobilį ir tęsė kelionę.

Būtent tada Romanas, kaip pranešama, išsiuntė keliems žmonėms žinutes, kad yra „įstrigęs kalnuose prie Omano sienos“.

Sulaikė asmenis

Prieš kelias dienas paaiškėjo, kad po sukrečiančio nusikaltimo buvo sulaikyti trys Rusijos piliečiai, grįžę iš Dubajaus.

Tai – 53 metų Konstantinas Šachtas, buvęs žmogžudysčių tyrėjas, dabar įtariamas narkotikų kontrabanda, 46 metų Jurijus Šarypovas ir 45 metų Vladimiras Dalekinas – abu tarnavo Rusijos kariuomenėje kare prieš Ukrainą.

Visi trys yra suimti iki gruodžio 28 dienos.

RIC atstovas spaudai Petrenko anksčiau sakė: „Tyrimas nustatė, kad žudikai turėjo bendrininkų, kurie padėjo organizuoti pagrobimą. Jie nuomojo automobilius ir patalpas, kur aukos buvo laikomos prievarta. Po nužudymo nusikaltėliai atsikratė peiliais ir aukų asmeniniais daiktais.“

Pranešama, kad Romano ir Annos mažamečiai vaikai, likę našlaičiais, šiuo metu yra jų senelių globoje.

