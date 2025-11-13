Pranešė liūdną žinią apie Lietuvą sujaudinusį šuniuką Gausą: skubiai prašo pagalbos

Šiandien gyvūnų prieglauda Nuaras paskelbė liudną žinią: Gausas vėl kovoja už savo gyvybę.
Sušlubavo sveikata
Apie tai prieglauda paskelbė socialiniame tinkle Facebook:
„GAUSO sveikata sušlubavo.
Buvo suteikta skubi pirminė pagalba klinikoje Vilniuje, vėliau atlikti tyrimai Dr. L. Kriaučeliūno LSMU klinikose kur Gausas nuolat lankosi.
Diagnozės patikslinimui ir gydymui sutarėme su gyd. Pauliumi Morkūnu ir jam dėkingi, kad jis SKUBIAI priėmė ir stacionarizavo mūsų Gausiuką.
Problemos tokios, kad laukti negali, nes šlapintis reikia čia ir dabar...
Žinios nėra labai džiugios, bet mes turime vilties.
Juk Gausas mums ne kartą įrodė, kad JIS gali.
Prisidėti prie Gauso gydymo galite:
VŠĮ Nuaro Fondas. Į.k. 304151159
SEB bankas. LT94 7044 0600 0806 9194“
