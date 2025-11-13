Kruiziniame laive rasta negyva 18-metė: sugniuždytas tėtis prašo tik 1

Anna Kepner buvo paskelbta mirusia penktadienio rytą, kai šeima keliavo šešių dienų Karibų kruizu laivu „Carnival Horizon“.
Tėvai nežinioje
Jos tėvas Christopheris Kepneris sakė, kad praėjus kelioms dienoms po tragedijos šeima vis dar nežino, kas įvyko.
„Visus apklausė. Visi išlipo iš laivo. Nežinau, ką jie tiria ar ką įtaria“, – 41 metų tėvas iš Titusvilio, Floridos, pasakojo „Daily Mail“.
„FTB man dar nieko nepasakė. Tikiuosi, kad jie netrukus su manimi susisieks – bet dabar žinau tiek pat mažai, kiek ir visi kiti“, – tęsė jis. – „Neturiu jokio supratimo, kas vyksta. Mes tiesiog sėdime ir laukiame atsakymų.“
Neatskleidžia detalių
Kadangi mirtis įvyko tarptautiniuose vandenyse, tyrimą atlieka FTB, tačiau kol kas pateikta labai mažai informacijos apie aplinkybes. Pagal „Daily Mail“, Majamio-Dade apygardos medicinos ekspertai nurodo Annos mirties laiką – lapkričio 7 d., 11 val. 17 min., tačiau neatskleidžia nei vietos, nei priežasties.
Po merginos mirties kruizinis laivas „Carnival Horizon“ pakeitė kursą ir šeštadienį sustojo Majamio uoste.
Tėvas teigia, kad dabar stengiasi neskaityti spekuliacijų, plintančių socialiniuose tinkluose apie galimas dukters mirties priežastis.
„Turėjome atsiriboti nuo pasaulio. Nebežiūriu televizoriaus. Iš esmės nustojome naudotis internetu“, – pasakojo krano operatoriumi dirbantis vyras.
„Esame labai privatūs žmonės. Mūsų gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis.“
