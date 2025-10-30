Prabilo saloje mirti paliktos moters dukra: kruizinis laivas pamiršo 80-metę

Skelbiama, kad moteris viena vyko į kruizą „Coral Adventurer“. Kelionė turėjo trukti 60 dienų, kainavo 52 681 JAV dolerį.
Pranešta, kad moteris negrįžo į laivą ir mirė.
„Iš policijos sužinojome, kad buvo labai karšta diena, ir mama susirgo lipdama į kalną“, – pasakoja mirusiosios dukra.
„Jai buvo liepta nusileisti be palydos. Tada laivas išplaukė, matyt, nesuskaičiavęs keleivių. Kažkuriuo metu arba netrukus po to mama mirė viena.
Tikiuosi, kad teismo medicinos ekspertizė išsiaiškins, ką kompanija turėjo padaryti, kad galbūt būtų išgelbėję mamos gyvybę“, – sako K. Rees.
Laivas saloje paliko moterį, ji mirė
Bendrovė sako nekomentuosianti, kol vyksta tyrimas.
80-metė turistė dalyvavo pėsčiųjų ir nardymo ekskursijoje, kurios metu keleiviai mažesniu laivu buvo nuplukdyti į Lizard salą.
Valdžios institucijos mano, kad moteris šeštadienį kopė į Lizard salos aukščiausią viršūnę prie Far North Queensland pakrantės.
Neoficialiai skelbiama, kad moteris turėjo sustoti, kopdama maždaug 3 km taku į salos aukščiausią tašką. Kelionė pirmyn ir atgal trunka apie tris valandas, yra gana sudėtinga.
„Grupė tęsė kelionę ir įsėdo į laivą, kol suprato, kad jos nėra“, – laikraščiui sakė šaltinis.
Apie moters dingimą policijai buvo pranešta tik po penkių valandų, kai paaiškėjo, kad ji neatėjo vakarienės apie 18 val.
„Coral Adventurer“ apsisuko. Septyni įgulos nariai buvo išsiųsti mažesniu laivu ieškoti saloje su žibintuvais.
Vėliau sraigtasparnis aptiko jos kūną.
Policija šiuo metu tiria moters mirtį ir tai, ar ją buvo galima išgelbėti.
Viešojoje erdvėje dėl šio incidento kilo pasipiktinimas, bendrovė kaltinama neatidumu.
„Coral Expeditions“ generalinis direktorius Markas Fifieldas antradienį patvirtino, kad per ekskursiją į Lizard salą žuvo „Coral Adventurer“ laivo keleivė.
Laivas gali plukdyti iki 120 keleivių ir 46 įgulos narius.
„Spalio 25 d., šeštadienį, įgula pranešė valdžios institucijoms, kad dingusi moteris, ir buvo pradėta paieškos ir gelbėjimo operacija sausumoje ir jūroje. Po operacijos „Coral Expeditions“ buvo informuota Kvinslando policijos, kad moteris rasta negyva Lizard saloje.
Nors incidento tyrimas tebevyksta, mes labai apgailestaujame, kad tai įvyko, ir siūlome visapusišką paramą moters šeimai“, – sako jis.
