Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Prabilo saloje mirti paliktos moters dukra: kruizinis laivas pamiršo 80-metę

2025-10-30 11:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 11:59

Australijoje Lizard saloje mirė 80-ies turistė. Ją saloje paliko kruizinis laivas. Moters dukra Katherine Rees papasakojo, kaip viskas vyko, rašo „New York Post“.

Prabilo saloje mirti paliktos moters dukra: kruizinis laivas paliko 80-metę (nuotr. SCANPIX)

Australijoje Lizard saloje mirė 80-ies turistė. Ją saloje paliko kruizinis laivas. Moters dukra Katherine Rees papasakojo, kaip viskas vyko, rašo „New York Post“.

REKLAMA
1

Skelbiama, kad moteris viena vyko į kruizą „Coral Adventurer“. Kelionė turėjo trukti 60 dienų, kainavo 52 681 JAV dolerį.

Pranešta, kad moteris negrįžo į laivą ir mirė.

„Iš policijos sužinojome, kad buvo labai karšta diena, ir mama susirgo lipdama į kalną“, – pasakoja mirusiosios dukra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jai buvo liepta nusileisti be palydos. Tada laivas išplaukė, matyt, nesuskaičiavęs keleivių. Kažkuriuo metu arba netrukus po to mama mirė viena.

REKLAMA
REKLAMA

Tikiuosi, kad teismo medicinos ekspertizė išsiaiškins, ką kompanija turėjo padaryti, kad galbūt būtų išgelbėję mamos gyvybę“, – sako K. Rees.

REKLAMA

Laivas saloje paliko moterį, ji mirė

Bendrovė sako nekomentuosianti, kol vyksta tyrimas.

80-metė turistė dalyvavo pėsčiųjų ir nardymo ekskursijoje, kurios metu keleiviai mažesniu laivu buvo nuplukdyti į Lizard salą.

Valdžios institucijos mano, kad moteris šeštadienį kopė į Lizard salos aukščiausią viršūnę prie Far North Queensland pakrantės.

Neoficialiai skelbiama, kad moteris turėjo sustoti, kopdama maždaug 3 km taku į salos aukščiausią tašką. Kelionė pirmyn ir atgal trunka apie tris valandas, yra gana sudėtinga.

REKLAMA
REKLAMA

„Grupė tęsė kelionę ir įsėdo į laivą, kol suprato, kad jos nėra“, – laikraščiui sakė šaltinis.

Apie moters dingimą policijai buvo pranešta tik po penkių valandų, kai paaiškėjo, kad ji neatėjo vakarienės apie 18 val.

„Coral Adventurer“ apsisuko. Septyni įgulos nariai buvo išsiųsti mažesniu laivu ieškoti saloje su žibintuvais.

Vėliau sraigtasparnis aptiko jos kūną.

Policija šiuo metu tiria moters mirtį ir tai, ar ją buvo galima išgelbėti.

Viešojoje erdvėje dėl šio incidento kilo pasipiktinimas, bendrovė kaltinama neatidumu.

„Coral Expeditions“ generalinis direktorius Markas Fifieldas antradienį patvirtino, kad per ekskursiją į Lizard salą žuvo „Coral Adventurer“ laivo keleivė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Laivas gali plukdyti iki 120 keleivių ir 46 įgulos narius.

„Spalio 25 d., šeštadienį, įgula pranešė valdžios institucijoms, kad dingusi moteris, ir buvo pradėta paieškos ir gelbėjimo operacija sausumoje ir jūroje. Po operacijos „Coral Expeditions“ buvo informuota Kvinslando policijos, kad moteris rasta negyva Lizard saloje.

Nors incidento tyrimas tebevyksta, mes labai apgailestaujame, kad tai įvyko, ir siūlome visapusišką paramą moters šeimai“, – sako jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų