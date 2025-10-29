Siaubinga mirtis: senjorę kruizinis laivas pamiršo saloje

Policija ir koroneris pradėjo tyrimą dėl 80 metų keliautojos mirties – tai įvyko per pirmąjį 60 dienų kruizo aplink Australiją sustojimą. Bilietas į šį prabangų reisą kainavo 80 tūkst. JAV dolerių, rašo dailymail.co.uk.
Tyrėjai nagrinėja aplinkybes, kaip ir kodėl moteris buvo palikta nuošalioje Šiaurės Kvinslando saloje, taip pat kodėl paieškos buvo pradėtos pavėluotai ir ar buvo šansų ją išgelbėti.
Manoma, kad moteris oficialiai paskelbta dingusia tik šeštadienio vakarą – praėjus daug laiko po to, kai ji turėjo grįžti į NRMA priklausantį kruizinį laivą Coral Adventurer.
Mirtis įvyko vos dieną po to, kai laivas išplaukė iš Keirnso uosto. Šeštadienį jis sustojo prie salos (Lizard Island), kur keleiviai galėjo išsilaipinti mažesniu laiveliu – pasivaikščioti ar nardyti.
Manoma, kad moteris pasiklydo
Pareigūnai mano, kad moteris šeštadienį kopė į aukščiausią salos viršukalnę – vadinamąją Cook’s Look. Ji priklausė grupei, kuri ėjo į kalną, tačiau, sustojusi pailsėti, paklydo grįždama atgal.
„Grupė tęsė žygį, o vėliau grįžo į laivą, net nepastebėdama, kad jos nėra“, – The Australian sakė šaltinis.
Kitas šaltinis teigė, kad moteris galėjo nukristi nuo uolos.
Turistė paskelbta dingusia šeštadienio vakarą, kai negrįžo į laivą, o jos kūnas buvo rastas sekmadienį kalno šlaite.
Jachta SV Vellamo įgula, buvusi netoliese, išgirdo skubius radijo pranešimus apie dingusią moterį. Jos narė Traci Ayris teigė, kad kilo klausimų dėl saugumo procedūrų ir vėluojančios paieškos.
„Girdėjome, kad jie skaičiavo nardytojus, bet, atrodo, neskaičiavo keleivių, išėjusių į salą,“ – sakė ji Cairns Post. „Paskutiniai žmonės grįžo iš tako, sulipo į valtį, ir laivas beveik iškart išplaukė. Mes net pasakėme: „Vau, kaip greitai jie išvyko.“
Duomenų sekimo svetainė Vessel Finder rodo, kad Coral Adventurer šeštadienio vakarą apie 21 val. apsisuko ir grįžo prie salos, atvykdamas apie 2 val. nakties.
Paieška prasidėjo dar naktį
Paieška prasidėjo dar naktį – septyni laivo įgulos nariai su prožektoriais ėjo į kalną, o iš oro teritoriją apžvelgė sraigtasparnis.
„Matėme, kaip jie ieškojo kalno šlaite iki trečios ryto, o po aušros paieškos buvo atnaujintos,“ – pasakojo Ayris. „Kai sraigtasparnis priskrido prie vietos, kur ji buvo paskutinį kartą matyta, iškart supratome – ji rasta mirusi. Jos kūnas ten gulėjo visą dieną, kol apie 16 val. buvo iškeltas orlaiviu.“
Socialiniuose tinkluose SV Vellamo įgula apibūdino įvykį kaip „labai liūdną visiems, kurie buvo įsitraukę“.
Australijos jūrų saugumo tarnybos pareigūnai planuoja susitikti su 112 keleivių gabenančiu Coral Adventurer, kai šis sekmadienį atplauks į Darwiną. Šiuo metu laivas tęsia savo 80000 tūkst. dolerių vertės kelionę, plaukdamas per Torreso sąsiaurį.
Kruizinės linijos Coral Expeditions vadovas Markas Fifieldas patvirtino moters mirtį:„Įgula pranešė apie dingusią keleivę ir buvo pradėta paieškos bei gelbėjimo operacija jūroje ir sausumoje. Po operacijos policija informavo, kad moteris rasta mirusi. Esame giliai sukrėsti šios tragedijos ir reiškiame nuoširdžią užuojautą jos šeimai.“
Kruizų ekspertas Adrianas Tassone teigė negalintis suprasti, kaip tokia situacija apskritai galėjo įvykti: „Paprastai kruizinės linijos tiksliai žino, kas yra laive ir kas – ne. Jei pranešimai teisingi, sunku suvokti, kaip moteris galėjo būti palikta. Tai glumina daugelį.“
Anot jo, kruiziniai laivai paprastai turi griežtas keleivių apskaitos sistemas – nuo galvų suskaičiavimo iki kortelių skenavimo išlipant ir grįžtant.
Coral Adventurer gali priimti iki 120 keleivių ir šiuo metu vykdo 60 naktų kelionę aplink Australiją.
Sala, kur įvyko nelaimė, laikoma viena atokiausių ir gražiausių turistinių vietų didžiajame barjeriniame rife. Joje esantis Cook’s Look takas – staigus, apie 4 km ilgio žygis į viršų, vedantis britų keliautojo Džeimso Kuko pėdomis.
Salos svetainėje rašoma: „Takas gana status, todėl rekomenduojama vidutinė ar aukštesnė fizinė forma. Žygiui geriausia leistis anksti ryte, kol dar nekaršta. Jis sudėtingas, bet nepaprastai įkvepiantis.“
