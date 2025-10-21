Diplomatai nuščiuvo: Trumpas netikėtai kreipėsi į ambasadorių, pavadinusį jį „kaimo idiotu“

Jis nervingai pareiškė Australijos ambasadoriui Kevinui Ruddui, kad jo „taip pat nemėgsta ir tikriausiai niekada nemėgs“.
K. Ruddas anksčiau yra pavadinęs D. Trumpą „kaimo idiotu“. Skelbiama, kad K. Ruddas pasilenkė per stalą ir atsiprašė D. Trumpo. Žiniasklaidai išėjus D. Trumpas atsakė, kad „viskas atleista“.
Kritikai kelerius metus teigė, kad D. Trumpas atšaldė diplomatinius santykius su Australija, nes buvo įsiutęs dėl K. Ruddo komentarų 2021 m.
Tačiau susitikęs su buvusiu premjeru Baltųjų rūmų kabinete, D. Trumpas, atrodo, net nepažino K. Ruddo ir neprisiminė jo komentarų.
Spaudos konferencijoje D. Trumpas palankiai atsiliepė apie australų žurnalisto trumpą šukuoseną, prieš tai kitą žurnalistą pavadino „bjauriu tipu“.
Žurnalistas priminė Ruddo komentarus
Pokalbį apie K. Ruddą pradėjo Australijos žurnalistas, paklausęs D. Trumpo apie ankstesnius jo komentarus.
„Ar ambasadorius kažką pasakė?“ – atsakė D. Trumpas.
„Aš nieko apie jį nežinau. Jei jis pasakė kažką blogo, galbūt jis norėtų atsiprašyti. Man nesakykite“, – kalbėjo D. Trumpas.
Tuomet jis kreipėsi į Australijos premjerą Anthony Albanese ir pusiau juokais paklausė: „Kur jis yra? Ar jis vis dar dirba jums?“
A. Albanese pakėlė akis ir ištiesė pirštą per stalą, šiek tiek į dešinę nuo D. Trumpo: „Jis yra ten.“
Visi žvilgsniai nukrypo į K. Ruddą, kuris iki tol tylėjo ir sėdėjo beveik nepastebimas, atsukęs nugarą didelei žiniasklaidos miniai.
K. Ruddas ištrynė savo senus įrašus, kuriuose kritikavo D. Trumpą.
Jei D. Trumpas ir buvo supykęs dėl K. Ruddo ankstesnių pastabų, jo elgesys to neparodė. D. Trumpas, kaip žinoma, nėra tas, kuris tyli, kai jaučiasi įžeistas. Tačiau atrodė, kad jis net nepastebėjo K. Ruddo, sėdinčio vos už 2 metrų.
„Jūs pasakėte kažką blogo?“ – paklausė D. Trumpas.
„Prieš užimdamas šias pareigas, pone Prezidente...“ – pradėjo sakyti K. Ruddas, bet buvo pertrauktas D. Trumpo.
„Aš taip pat tavęs nemėgstu ir tikriausiai niekada nemėgsiu“, – pasakė jis, sukeldamas garsų juoką salėje.
D. Trumpas iškart perėjo prie kito klausimo.
Neaišku, ar D. Trumpas tikrai nepažino ar neprisiminė K. Ruddo, ar tik apsimetė nežinąs dėl teatrališkumo.
