Japonijos parlamento žemieji rūmai paskyrė Sanae Takaichi pirmąja premjere moterimi

64-erių politikė, kuri per pirmąjį balsavimo turą buvo netikėtai paskirta balsų dauguma, oficialiai pradės eiti pareigas po vėliau antradienį numatyto susitikimo su imperatoriumi.
Penktoji Japonijos premjerė per tiek pat metų vadovaus mažumos vyriausybei ir turės daug darbo, įskaitant ir kitą savaitę planuojamą JAV prezidento Donaldo Trumpo vizitą.
Ši buvusi sunkiojo metalo būgnininkė, Jungtinės Karalystės ekspremjerės Margaret Thatcher gerbėja spalio 4 d. tapo Liberalų demokratų partijos (LDP), kuri beveik be pertraukų valdo šalį kelis dešimtmečius, tačiau praranda paramą, vadove. Po šešių dienų iš jų koalicijos pasitraukė partija „Komeito“, kuri, be kita ko, nėra patenkinta konservatyviomis S. Takaichi pažiūromis.
Dėl to S. Takaichi buvo priversta formuoti aljansą su reformistine dešiniąja Japonijos inovacijų partija (JIP), kuriam buvo pritarta pirmadienio vakarą. JIP nori iki nulio sumažinti maisto produktų vartojimo mokesčio tarifą, panaikinti įmonių ir organizacijų aukas ir apkarpyti parlamentarų skaičių.
S. Takaichi pirmadienį pažadėjo „sustiprinti Japonijos ekonomiką ir pertvarkyti Japoniją į šalį, kuri gali būti atsakinga už ateities kartas“.
Šiaurietiška
S. Takaichi žadėjo suformuoti ministrų kabinetą, pasižymintį „šiaurietišku“ moterų kiekiu – valdant kadenciją baigiančiam premjerui Shigeru Ishibai, jų buvo dvi. Pasak vietos žiniasklaidos, tarp jų galėtų būti dešiniųjų pažiūrų Satsuki Katayama, kuri galbūt būtų atsakinga už finansus, o pusiau amerikietė Kimi Onoda galėtų eiti ekonomikos saugumo ministrės pareigas.
Pasaulio ekonomikos forumo 2025 m. pasaulinės lyčių nelygybės ataskaitoje Japonija užima 118 vietą iš 148. Tik apie 15 proc. parlamentarų žemuosiuose rūmuose yra moterys, o įmonių valdybose dominuoja vyrai.
S. Takaichi yra sakiusi, kad ji tikisi atkreipti dėmesį į moterų sveikatos problemas, ir yra atvirai prabilusi apie savo patirtį išgyvenant menopauzę. Tačiau ji prieštarauja galimybei peržiūrėti 19 a. įstatymą, reikalaujantį susituokusių porų turėti vieną pavardę, ir nori, kad imperatoriškoji šeima laikytųsi tik vyrų paveldėjimo tradicijos.
Abenomika
Ik šiol neišspręsti tam tikri Vašingtono ir Tokijo prekybos susitarimo klausimai, be to, D. Trumpas pageidauja, kad Japonija nutrauktų energijos importą iš Rusijos ir padidintų išlaidas gynybai.
Be santykių su D. Trumpu, S. Takaichi laukia ir daug kitų iššūkių. Tarp jų galima paminėti Japonijos gyventojų skaičiaus mažėjimą ir poreikį gaivinti vangią šalies ekonomiką. Kadangi naujoji koalicija bus mažumoje abiejuose parlamento rūmuose, norėdama priimti įstatymus ji turės užsitikrinti kitų partijų paramą.
S. Takaichi anksčiau palaikė agresyvų pinigų politikos švelninimą ir vyriausybės išlaidų didinimą, sekdama savo mokytojo, buvusio premjero Shinzo Abe, pavyzdžiu. Nors varžybose dėl LDP vadovo posto ji atsisakė šių vadinamosios „Abenomikos“ užmojų, jos pergalė kilstelėjo Japonijos akcijas į rekordines aukštumas.
Ji yra pareiškusi, kad „Kinija žiūri į Japoniją iš aukšto“ ir kad Tokijas turi „spręsti saugumo grėsmę“, kurią kelia Pekinas. Tačiau vėliau ji sušvelnino savo retoriką Kinijos atžvilgiu ir praėjusią savaitę nedalyvavo festivalyje Jasukunio šventykloje, kurioje anksčiau lankydavosi reguliariai ir kuri yra skirta pagerbti Japonijos karų aukas.
S. Takaichi taip pat jaus spaudimą atkurti LDP sėkmę po prastų pasirodymų rinkimuose, kurie kainavo Sh. Ishibai postą.
Šalies reitinguose vis populiarėja mažesnės partijos, kaip antai populistinė „Sanseito“, imigraciją vadinanti „tylia invazija“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!