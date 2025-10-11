Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

D.Adomaičio treniruojamas Tokijo klubas Japonijoje patyrė trečią nesėkmę iš eilės

2025-10-11 14:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 14:26

Japonijos pirmenybėse pirmosios sezono pergalės ir toliau laukia Tokijo „Alvark“ (0/3) gerbėjai.

D.Adomaičiui sezono pradžia nesiklosto

Japonijos pirmenybėse pirmosios sezono pergalės ir toliau laukia Tokijo „Alvark“ (0/3) gerbėjai.

0

Dainiaus Adomaičio auklėtiniai išvykoje 68:83 (16:28, 12:26, 19:11, 21:18) nusileido Riukiu salų „Golden Kings“ (1/2).

„Alvark“ dar iki ilgosios pertraukos atsiliko 28:54, o vėliau skirtumą aptirpdė, bet į pergalę nesikėsino.

Tokijo klubui 20 taškų pelnė Sebastianas Saizas (4 atk. kam.), 18 – Shuto Ando (4 atk. kam.), 15 – Marcusas Fosteris (4 atk. kam.). Likę komandos žaidėjai sukrapštė vos 15 taškų.

Nugalėtojams 15 taškų atnešė Ryuichi Kishimoto (3/6 tritaškių), 13 – Alexas Kirkas (5/5 dvitaškių, 11 atk. kam.), 12 – Jackas Cooley (7 atk. kam.), 10 – Yoshiyuki Matsuwaki.

D.Adomaičio auklėtiniai turės šansą revanšui – sekmadienį komandos tarpusavyje susigrums dar kartą.

