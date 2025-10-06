Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kruvinas sekmadienis Sidnėjuje: vyras paleido iki 100 šūvių, sužeista 20 žmonių

2025-10-06 06:38 / šaltinis: BNS
2025-10-06 06:38

Sidnėjuje vėlai sekmadienį buvo sulaikytas vyras, kaip įtariama, judrioje gatvėje paleidęs iki šimto kulkų ir sužeidęs 20 žmonių, vieną iš jų sunkiai.

Australijos policija (nuotr. SCANPIX)

Sidnėjuje vėlai sekmadienį buvo sulaikytas vyras, kaip įtariama, judrioje gatvėje paleidęs iki šimto kulkų ir sužeidęs 20 žmonių, vieną iš jų sunkiai.

1

Policija pirmadienį atmetė incidento ryšį su terorizmu ar gaujų veikla.

Užpuolikas šaudė į atsitiktinius pravažiuojančius automobilius ir atvykusias dideles policijos pajėgas.

Naujojo Pietų Velso policijos vyresniojo inspektoriaus pareigas einantis Stephenas Parry sakė, kad buvo paleista „nuo 50 iki 100 šūvių“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policininkai blokavo gatvę, o paskui pateko į patalpas virš vienos firmos ir sulaikė 60 metų vyrą, paėmė du šautuvus.

Įtariamas šaulys nuvežtas į ligoninę dėl sužeidimų, patirtų sulaikymo metu.

Po incidento į ligoninę atvyko ir vienas vyras su šautine žaizda, jo būklė sunki, nurodė policija.

Dar 19 žmonių buvo gydomi dėl šrapnelio ar stiklo šukių padarytų sužeidimų; keli iš šių žmonių nuvežti į ligoninę.

Naujojo Pietų Velso policijos komisaras Malas Lanyonas pirmadienį šaudynes apibūdino kaip rimtas ir bauginančias.

Šaulio motyvai neaiškūs, bet nežinoma apie jokius galimus ryšius su terorizmu ar nusikalstamų gaujų veikla, sakė jis vietos radijo stočiai 2GB.

Policija tęsia tyrimą.

Šaudynės Australijoje yra palyginti retos.

1996 metais, kai šaulys nušovė 35 žmones Port Artūre Tasmanijoje, šalyje buvo įvestas automatinių ir pusiau automatinių ginklų draudimas.

Rugpjūtį įtariamas užpuolikas Dezi Freemanas (Dezis Frimanas) nužudė du policininkus ir pabėgo. Jo vis dar ieškoma.

2022 metais per šaudynes netoli Vijambilos miestelio Kvynslande žuvo šeši žmonės, tarp jų du policininkai.

