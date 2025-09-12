Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Australijos policija dėl galimo nepilnamečių seksualinio išnaudojimo tiria per milijoną įrašų

2025-09-12 21:12 / šaltinis: BNS
2025-09-12 21:12

Australijos policija ketvirtadienį pranešė, kad šiuo metu analizuoja daugiau kaip milijoną konfiskuotų įvairiausių įrašų, priklausiusių asmeniui, įtariamam seksualine prievarta prieš vaikus ir, vietos žiniasklaidos teigimu, dirbusiam su nepilnamečiais. 

Australijos policija (nuotr. SCANPIX)

Australijos policija ketvirtadienį pranešė, kad šiuo metu analizuoja daugiau kaip milijoną konfiskuotų įvairiausių įrašų, priklausiusių asmeniui, įtariamam seksualine prievarta prieš vaikus ir, vietos žiniasklaidos teigimu, dirbusiam su nepilnamečiais. 

0

Šiam vyrui – jo tapatybė neskelbiama, bet teigiama, kad jis yra iš Sidnėjaus, – liepą buvo pateikti kaltinimai vykstant tyrimui dėl internete pasirodžiusios vaikų išnaudojimo medžiagos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Australijos nacionalinis transliuotojas ABC pranešė, kad vyras dirbo vaikų priežiūros įstaigoje ir buvo apkaltintas medžiagos, susijusios su nepilnamečių išnaudojimu, kūrimu. 

Ketvirtadienį Australijos federalinė policija atskleidė daugiau informacijos apie bylą, nurodydama, kiek medžiagos ji peržiūri įrenginiuose, paimtuose per kratą vyro namuose. 

„Tyrėjai šiuose įrenginiuose aptiko apie 1,4 milijono elektroninių įrašų. Iš jų maždaug 550 tūkstančių buvo unikalūs vaizdai“, – pranešime sakė Australijos federalinės policijos detektyvas superintendentas Luke’as Needhamas. 

„Iš įrašų skaičiaus negalima spręsti apie įtariamo nusikaltimo mastą“, – sakė jis. 

„Tai rodo, kad tyrėjams reikia įdėti daug darbo, – pridūrė L. Needhamas. – Komanda toliau metodiškai peržiūri elektroninę medžiagą.“

Laikraštis „The Sydney Morning Herald“ pranešė, kad kol kas neaišku, kiek medžiagos, kurioje užfiksuoti nepilnamečiai, sukūrė šis vyras ir kiek ja galėjo pasidalyti su kitais asmenimis. 

„The Sydney Morning Herald“ pridūrė, kad vyras daugiau nei dešimtmetį dirbo su nepilnamečiais keliuose Sidnėjaus vaikų darželiuose.

Pastaraisiais mėnesiais Australijos vaikų priežiūros sektoriuje užfiksuota nemažai garsiai nuskambėjusių seksualinės prievartos prieš nepilnamečius atvejų. 

Anksčiau šiais metais Viktorijos sveikatos departamentas rekomendavo ištirti 1,2 tūkst. vaikų dėl lytiškai plintančių ligų, atliekant tyrimą dėl vaikų priežiūros darbuotojo Joshua Dale'o Browno galimo seksualinio smurto prieš nepilnamečius. 

Trečiadienį Naujojo Pietų Velso valstijos vyriausybė taip pat pateikė parlamentui svarbų teisės aktą, kuriuo siekiama padidinti šio sektoriaus reguliavimo įgaliojimus.

