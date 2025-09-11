Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytuje vyras bandė įsivilioti pradinuką į automobilį: tėvams – skubus perspėjimas

2025-09-11 14:24 / šaltinis: AlytusPlius
2025-09-11 14:24

Tarp Alytaus mokinių tėvų plinta nerimą kelianti žinia. Tėvai dalinasi TAMO dienynuose gauta informacija apie tai, kad prieš kelias dienas prie vienos iš Alytuje esančių švietimo įstaigų buvo automobiliu privažiavęs asmuo, kuris kalbino vaiką lipti pas jį į automobilį. Tėvai raginami atkreipti dėmesį ir prevenciškai pasikalbėti su savo vaikais.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Tarp Alytaus mokinių tėvų plinta nerimą kelianti žinia. Tėvai dalinasi TAMO dienynuose gauta informacija apie tai, kad prieš kelias dienas prie vienos iš Alytuje esančių švietimo įstaigų buvo automobiliu privažiavęs asmuo, kuris kalbino vaiką lipti pas jį į automobilį. Tėvai raginami atkreipti dėmesį ir prevenciškai pasikalbėti su savo vaikais.

REKLAMA
1

Kaip patvirtino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, policijos pareigūnai apie šį atvejį pranešimą gavo rugsėjo 9 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Besikreipę tėvai informavo, kad rugsėjo  8 d. prie mokyklos privažiavo automobilis, o jame sėdintis asmuo bandė įkalbėti devynmetį vaiką lipti vidun. Labai džiaugiamės vaiko sąmoningumu. Jis nepaisė įkalbinėjimų ir pas nepažįstamą asmenį nesėdo“, – komentavo K. Janulevičienė.

REKLAMA
REKLAMA

Policijos pareigūnai labai ragina tėvus, mokytojus, pasikalbėti su vaikais, informuoti, kad su nepažįstamais žmonėmis jie nesileistų į kalbas, nepriimtų jokių siūlymų.

Policija aktyviai aiškinasi įvykio aplinkybes. Pirminiais duomenimis, prie vaiko buvo privažiavęs „Toyota Prius“ markės automobilis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų