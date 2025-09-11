Alytuje vyras bandė įsivilioti pradinuką į automobilį: tėvams – skubus perspėjimas

Kaip patvirtino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, policijos pareigūnai apie šį atvejį pranešimą gavo rugsėjo 9 d.
„Besikreipę tėvai informavo, kad rugsėjo 8 d. prie mokyklos privažiavo automobilis, o jame sėdintis asmuo bandė įkalbėti devynmetį vaiką lipti vidun. Labai džiaugiamės vaiko sąmoningumu. Jis nepaisė įkalbinėjimų ir pas nepažįstamą asmenį nesėdo“, – komentavo K. Janulevičienė.
Policijos pareigūnai labai ragina tėvus, mokytojus, pasikalbėti su vaikais, informuoti, kad su nepažįstamais žmonėmis jie nesileistų į kalbas, nepriimtų jokių siūlymų.
Policija aktyviai aiškinasi įvykio aplinkybes. Pirminiais duomenimis, prie vaiko buvo privažiavęs „Toyota Prius“ markės automobilis.
