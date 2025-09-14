Australija investuos 8 mlrd. JAV dolerių į branduolinių povandeninių laivų statyklos plėtrą

Gynybos ministras Richardas Marlesas teigė, kad šios „labai reikšmingos“ investicijos per dešimtmetį bus panaudotos Perte vakarų Australijoje esančiame laivų statybos ir techninės priežiūros zonoje.
Vyriausybė pinigų Perto Hendersono gynybos zonai skiria pagal 2021 m. su Didžiąja Britanija ir Jungtinėmis Valstijomis pasirašyta susitarimą dėl branduolinių povandeninių laivų laivyno įsigijimo – AUKUS.
Australija infrastruktūros branduoliniams povandeniniams laivams aptarnauti neturi ir siekia per 15 metų įsigyti bent tris JAV „Virginia“ klasės povandeninius laivus, o galiausiai povandeninius laivus pradėti gaminti pati.
„Hendersonas yra viena iš svarbiausių susitarimo AUKUS istorijos dalių ir šiuo atžvilgiu jis bus palankiai sutiktas tiek JAV, tiek Jungtinėje Karalystėje“, – Australijos televizijos kanalui „Sky News“ sakė R. Marlesas.
„Tačiau kalbama apie tai, ką Australija turi daryti, kad pasinaudotų savo strategine proga“, –sakė jis.
Vyriausybė planuoja Hendersone įrengti itin saugius sausuosius dokus, kuriuose būtų galima prižiūrėti branduolinius povandeninius laivus, taip pat sukurti infrastruktūrą, suteiksiančią galimybę konstruoti desantinius laivus ir galiausiai Japonijos „Mogami“ klasės fregatas, paaiškino R. Marlesas.
Ministro teigimu, galutinė Hendersono gynybos zonos plėtros kaina gali siekti apie 25 mlrd. Australijos dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!