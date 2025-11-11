Rasta negyva „OnlyFans“ žvaigždė: įtariamas žinomas reperis

Pradėtas tyrimas po to, kai 31-erių metų Taivano influencerė buvo rasta negyva viešbučio vonioje Malaizijoje, praneša vietos žiniasklaida.
Hsieh Yu-hsin, geriau žinoma kaip Iris Hsieh, kuri „Instagram“ turi 546 tūkst. sekėjų, buvo rasta mirusi maždaug 13.40 val. vietos laiku, spalio 22 d., praneša Malaizijos laikraštis „The Star“.
Viešbutis buvo įsikūręs Jalan Conlay gatvėje Kvala Lumpūre, pranešė vietos leidinys „New Straits Times“.
Iš pradžių mirtis buvo klasifikuojama kaip staigi, tačiau dabar tyrimas perkvalifikuotas į nužudymo bylą, teigė leidinys, remdamasis vietos policijos viršininku Datuk Fadil Marsus.
Paskutinis šalia – žinomas reperis
Žinomas Malaizijos reperis Namewee (42 m.), tikrasis vardas Wee Meng Chee, pranešama, buvo paskutinis asmuo, matytas su Hsieh, pažymėjo „The Star“. „New Straits Times“ tvirtino, kad incidento metu jis buvo tame pačiame kambaryje kaip ir auka.
Anksčiau buvo pranešta, kad muzikantas buvo apkaltintas neteisėtu narkotikų vartojimu ir laikymu, remiantis keliais vietos žiniasklaidos kanalais ir BBC.
Vietos pareigūnas Datuk Fadil Marsus apie Namewee kalbėjo: „Jis vėliau buvo sulaikytas dėl įtariamo narkotikų laikymo ir vartojimo, bet buvo paleistas, po to, kai spalio 24 d. teisme Jalan Duta teisme jis pareiškė esąs nekaltas dėl su narkotikais susijusių kaltinimų“, aptardamas bylą lapkričio 4 d., antradienį, rašė „The Star“.
Namewee, žinomas dėl savo dainų ir muzikinių klipų apie tabu temas Malaizijoje, buvo suimtas spalio 22 d., po to, kai pareigūnai, kaip pranešama, rado tablečių, manomų esant ekstaziu, pranešė BBC.
Pareigūnas Fadil teigė, kad reperio testas buvo teigiamas dėl neteisėtų medžiagų, įskaitant amfetaminus, metamfetaminą, ketaminą ir THC, ir jis buvo sulaikytas dviem dienoms prieš paleidimą, rašė leidinys.
Tačiau Namewee vėliau paneigė vartojęs narkotikus, išverstame pareiškime, kuriuo pasidalino „Instagram“, tvirtindamas, kad „daugiausia pastaruoju metu daugiau gėriau“.
Savo įraše jis teigė, kad „labai“ apgailestauja dėl Hsieh mirties ir tvirtino, kad greitoji pagalba „vėlavo beveik valandą“, pridurdamas, kad „tiesa paaiškės“, kai bus paskelbta policijos ataskaita, o tai „turėtų užtrukti dar du ar tris mėnesius“.
Personalo parodymai
Pareigūnas Fadil pažymėjo, kad policija užfiksavo viešbučio darbuotojų ir apsaugos darbuotojų parodymus bei peržiūri vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, siekdama atsekti Hsieh judėjimą prieš jos mirtį, teigė „The Star“.
„Tyrimas vyksta visais aspektais, įskaitant asmenis, kurie paskutiniai buvo su auka. Peržiūrėsime visus tiek aukos, tiek įtariamojo judėjimus, kad nustatytume, ar jis yra įtariamasis“, – apie bylą sakė Fadil, rašė laikraštis.
„Tai išsamus tyrimas, nagrinėjantis kiekvieną tiek aukos, tiek su ja paskutinio matyto asmens judėjimą“, – tęsė jis, rašė leidinys.
Karališkoji Malaizijos policija (RMP) iš karto neatsakė, kai PEOPLE susisiekė dėl papildomos informacijos. PEOPLE taip pat bandė susisiekti su Namewee.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!