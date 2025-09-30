Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Netoli Paryžiaus viešbučio negyvas rastas Pietų Afrikos ambasadorius

2025-09-30 17:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 17:37

Pietų Afrikos Respublikos ambasadorius Prancūzijoje ir buvęs ilgametis savo šalies vyriausybės ministras antradienį buvo rastas negyvas prie vieno Paryžiaus viešbučio, pranešė prokurorai.

Prancūzijos policija (nuotr. SCANPIX)

Pietų Afrikos Respublikos ambasadorius Prancūzijoje ir buvęs ilgametis savo šalies vyriausybės ministras antradienį buvo rastas negyvas prie vieno Paryžiaus viešbučio, pranešė prokurorai.

REKLAMA
1

Prokurorų teigimu, daugiaaukščio pastato numerio, kuriame buvo apsistojęs diplomatas, langas buvo išlaužtas.

58-erių metų Nkosinathi Emmanuelis Nathi Mthethwa, paprastai žinomas Nathi Mthethwos vardu, „buvo užsisakęs kambarį 22 aukšte, kurio sutvirtintas langas buvo išlaužtas“, naujienų agentūrai AFP pranešė Paryžiaus prokuratūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvusio artimo Pietų Afrikos Respublikos prezidento Jacobo Zumos bendražygio N. Mthethwos kūnas buvo rastas „prie pat viešbučio“, nurodė prokuratūra.

REKLAMA
REKLAMA

Su byla susipažinęs šaltinis, prašęs neminėti jo pavardės, sakė, kad ambasadorius sirgo depresija ir jo mirtis galėjo būti savižudybė.

REKLAMA

Pradėtas šio įvykio tyrimas.

N. Mthethwa ambasadoriaus pareigas ėjo nuo 22023 m. gruodžio.

Pretorijoje paskelbtame pareiškime Pietų Afrikos Respublikos užsienio reikalų ministras Ronaldas Lamola sakė, kad „neabejoja, jog jo mirtis yra nacionalinė netektis, kuria jaučia ir tarptautinė diplomatinė bendruomenė“.

Pareiškime patvirtinama, kad „jo pirmalaikės mirties“ aplinkybes tiria Prancūzijos valdžios institucijos.

REKLAMA
REKLAMA

Apie dingusį ambasadorių pirmadienį pranešė jo žmona, kuri sakė, kad „vakare gavo nerimą keliančią jo žinutę“, pranešė prokuratūra.

Ambasados svetainėje rašoma, kad N. Mthethwa 2014-2019 m. ėjo Pietų Afrikos Respublikos meno ir kultūros ministro, o po to iki 2023 m. – sporto, meno ir kultūros ministro pareigas.

Be to, 2009-2014 m. jis tarnavo policijos, o 2008-2009 m. – saugumo ministru.

N. Mthethwa taip pat buvo 2010 m. pasaulio futbolo čempionato vietos organizacinio komiteto direktorių valdybos narys.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

2007-2022 m. jis ėjo aukšto rango pareigas Afrikos nacionaliniame kongrese (ANK) – partijoje, šalį valdančioje nuo pirmųjų po apartheido 1994 m. įvykusių demokratinių rinkimų.

Per apartheidą jis dirbo pogrindinėje ANK karinio sparno struktūroje, o 1989 m. šalyje paskelbus nepaprastąją padėtį buvo suimtas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų