Paviešino, kaip dabar atrodo išgelbėtas Gausas: nerimą kelia 1 dalykas

Globėjos žinute socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo „Nuaras Lietuva“, kurio atstovai aktyviai dalijosi ir apie Gauso sveikimo kelią, ir apie gyvenimą naujuose namuose.
Skelbia naujausią informaciją apie šunelį Gausą
Socialiniame tinkle taip pat paviešintos ir naujausios šunelio nuotraukos.
„KAIP BĖGA GAUSO SAVAITĖS?
Trumpas, bet džiugus globėjos laiškas:
Gausiukas laikosi puikiai! Panašu, kad jau yra pilna koja gerame gyvenime, mėgaujasi viskuo, prisimokina visko iš mūsų kitų dviejų šuniukų
Buvome praeitą savaitę pas veterinarus, tai tyrimai gan geri, truputį buvo pakritusi geležis, tai vėl geria geležies papildus.
Aprodžiau viską, ką užčiuopėm, įvairius guziukus ir guzą ant kojytės. Tai iš to didesnio guzo paėmė tyrimus ir laukiam dabar rezultatų.
Gausiukas labai gerai atpažįstamas gatvėj, parkuose ir visur, kur einam“, – dalijosi „Nuaras Lietuva“.
Gauso istorija sujaudino tūkstančius
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad birželio 19-ąją Lietuvą sukrėtė šokiruojanti žinia – pasidalinta apie kraupų smurto atvejį prieš šunį.
Kaip skelbė „Nuaras Lietuva“, birželio 19 d. jie gavo kvietimą iš Raseinių policijos dėl itin žiauraus elgesio su gyvūnu – šuo buvo ne tik žiauriai sumuštas, bet ir užkastas gyvas.
Kaip skelbta anksčiau, pirmos kelios dienos dėl smegenų traumos buvo kritinės – ne vieną parą jo būklė buvo stabiliai bloga, ji negerėjo, tačiau po kelių dienų klinikos, kurioje buvo gydomas Gausas, vadovė pranešė, kad jis su didelėmis pastangomis atsistojo.
Vėliau šunelis ėmė stiprėti, vaikščioti į lauką, liepos 1-ąją jam atlikta svarbi ir sudėtinga operacija. Liepos 15-ąją pasirodė džiugi žinia, kad šunelis iškeliavo iš klinikos, laikinai šunelio globą buvo prisiėmę gyvūnų globos namai „Nuaras Lietuva“.
Čia jis neužsibuvo – greitai rado naujus namus ir globėja kas savaitę dalijasi naujausia informacija, kaip jis laikosi.
