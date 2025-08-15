Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Paviešino, kaip dabar atrodo išgelbėtas Gausas: nerimą kelia 1 dalykas

2025-08-15 11:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 11:30

Tūkstančius lietuvių sujaudinęs šunelis Gausas rado naujus namus – jo naujoji globėja papasakojo, kaip dabar jam sekasi ir paviešino naujausias nuotraukas.

Tūkstančius lietuvių sujaudinęs šunelis Gausas rado naujus namus – jo naujoji globėja papasakojo, kaip dabar jam sekasi ir paviešino naujausias nuotraukas.

REKLAMA
0

Globėjos žinute socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo „Nuaras Lietuva“, kurio atstovai aktyviai dalijosi ir apie Gauso sveikimo kelią, ir apie gyvenimą naujuose namuose.

Šunelis Gausas
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šunelis Gausas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbia naujausią informaciją apie šunelį Gausą

Socialiniame tinkle taip pat paviešintos ir naujausios šunelio nuotraukos.

REKLAMA
REKLAMA

„KAIP BĖGA GAUSO SAVAITĖS?

Trumpas, bet džiugus globėjos laiškas:

Gausiukas laikosi puikiai! Panašu, kad jau yra pilna koja gerame gyvenime, mėgaujasi viskuo, prisimokina visko iš mūsų kitų dviejų šuniukų

REKLAMA

Buvome praeitą savaitę pas veterinarus, tai tyrimai gan geri, truputį buvo pakritusi geležis, tai vėl geria geležies papildus.

Aprodžiau viską, ką užčiuopėm, įvairius guziukus ir guzą ant kojytės. Tai iš to didesnio guzo paėmė tyrimus ir laukiam dabar rezultatų.

Gausiukas labai gerai atpažįstamas gatvėj, parkuose ir visur, kur einam“, – dalijosi „Nuaras Lietuva“.

REKLAMA
REKLAMA

Gauso istorija sujaudino tūkstančius

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad birželio 19-ąją Lietuvą sukrėtė šokiruojanti žinia – pasidalinta apie kraupų smurto atvejį prieš šunį.

Kaip skelbė „Nuaras Lietuva“, birželio 19 d. jie gavo kvietimą iš Raseinių policijos dėl itin žiauraus elgesio su gyvūnu – šuo buvo ne tik žiauriai sumuštas, bet ir užkastas gyvas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, pirmos kelios dienos dėl smegenų traumos buvo kritinės – ne vieną parą jo būklė buvo stabiliai bloga, ji negerėjo, tačiau po kelių dienų klinikos, kurioje buvo gydomas Gausas, vadovė pranešė, kad jis su didelėmis pastangomis atsistojo.

Vėliau šunelis ėmė stiprėti, vaikščioti į lauką, liepos 1-ąją jam atlikta svarbi ir sudėtinga operacija. Liepos 15-ąją pasirodė džiugi žinia, kad šunelis iškeliavo iš klinikos, laikinai šunelio globą buvo prisiėmę gyvūnų globos namai „Nuaras Lietuva“.

Čia jis neužsibuvo – greitai rado naujus namus ir globėja kas savaitę dalijasi naujausia informacija, kaip jis laikosi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų