Jų sukapoti kūnai buvo rasti dykumoje netoli Hatta, į pietryčius nuo Dubajaus, po to, kai pora dingo po tariamo susitikimo su investuotojais, rašoma 99bitcoins.com.
Spąstai dykumoje: pagrobimas, kankinimai ir išpirkos reikalavimas
2025 m. spalio 2 d. pora išvyko į Hatta, kur, kaip manoma, turėjo susitikti su „investuotojais“. Vairuotojas juos išleido prie ežero, iš kur jie persėdo į kitą automobilį ir dingo.
Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo klastingai suorganizuoti spąstai. Novakų pora buvo pagrobta ir laikoma nuomojamoje viloje, kol pagrobėjai reikalavo prieigos prie kriptovaliutų piniginių.
Tačiau piniginės buvo tuščios. Kai Romanas atsisakė (ar negalėjo) pervesti reikalaujamų lėšų, pagrobėjai juos nužudė ir sukapojo kūnus, o palaikus užkasė dykumoje netoli Fudžeiros.
Įtariamieji ir keršto motyvas
JAE policija jau sulaikė septynis įtariamuosius, tarp kurių – buvęs žmogžudysčių tyrėjas, tapęs kontrabandininku, Konstantinas Šachtas (53 m.), ir du karo veteranai – Jurijus Šarypovas (46 m.) bei Vladimiras Dalekinas (45 m.).
Tyrėjai mano, kad jie priklausė grupei, siekusiai susigrąžinti prarastus pinigus, kuriuos, kaip manė, pasisavino Novakas. Penki kiti jauni rusai padėjo logistiniais klausimais – esą nežinodami apie tikrąjį planą.
„Žudikai turėjo bendrininkų, kurie išnuomojo automobilius ir patalpas, kuriose buvo laikomos aukos. Po nužudymo jie išmetė peilius ir asmeninius daiktus įvairiose Emyratuose“, – teigiama Rusijos tyrėjų pranešime.
Naujausios Rusijos žiniasklaidos ataskaitos atskleidė dar vieną šiurpų niuansą. Prieš mirtį Novakas parašė žinutę kontaktiniam asmeniui, skelbdamas, kad „įstrigo kalnuose netoli Omano sienos“ ir jam reikia 200 000 dolerių.
Tragiška ironija – nepaisant to, kad buvo vadinamas „kriptovaliutų milijonieriumi“, Novako sąskaitose pinigų nebebuvo. Tai galėjo būti viena iš priežasčių, kodėl pagrobėjai tapo dar žiauresni.
Romanas Novakas dar neseniai buvo laikomas vienu iš kriptovaliutų pionierių. Jis įkūrė platformą „Fintopio“, kuri, kaip teigta, turėjo revoliucionizuoti tarptautinius skaitmeninių valiutų pervedimus.
Verslininkas pritraukė milijonus iš investuotojų Rusijoje, Kinijoje ir Artimuosiuose Rytuose, o jo vardas siejamas net su „Telegram“ įkūrėju Pavelu Durovu. Tačiau už šio blizgesio slypėjo tamsi praeitis – dar 2020 m. Novakas buvo nuteistas už didelio masto sukčiavimą ir gavo šešerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Išėjęs į laisvę 2023 m., jis persikėlė į Dubajų, kur vėl pradėjo veiklą kriptovaliutų rinkoje. Pranešimai rodo, kad per „Fintopio“ projektą jis surinko beveik 500 mln. dolerių, kol pasirodė nauji kaltinimai dėl apgaulės.
Romanas ir Anna Novakai paliko du vaikus, kuriuos dabar globoja giminaičiai. Tyrimas vis dar tęsiamas – Rusijos ir JAE pareigūnai bando atsekti finansinius srautus, susijusius su „Fintopio“ projektu, ir nustatyti, ar už nusikaltimo stovi dar galingesni užsakovai.
