  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

15-mečio nužudymas Žvėryne: iš teismo – nauja žinia

2025-11-06 10:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 10:28

Vilniaus miesto apylinkės teismas dar mėnesiui pratęsė suėmimo terminą dėl nužudymo Žvėryne suimtam paaugliui.

0

„Spalio 29 d. ikiteisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti ir pratęsė įtariamajam paskirtosios kardomosios priemonės – suėmimo – terminą 1 mėnesių laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo 2025 m. lapkričio 5 d. iki 2025 m. gruodžio 3 d.“ – Eltą informavo teismo atstovas Giedrius Janonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmą kartą 15-metis paauglys buvo suimtas rugpjūčio 4 dieną, praėjus daugiau nei parai nuo tada, kai buvo sulaikytas, įtarus itin sunkiu nusikaltimu. Tąkart jis buvo suimtas mėnesiui. Vėliau suėmimas buvo tęsiamas, o aukštesnės instancijos teismas suimtojo skundus atmesdavo ir suėmimą palikdavo galioti.

Rastas mirusio nepilnamečio kūnas

ELTA primena, kad rugpjūčio pradžioje Vilniuje, Žvėryno rajone, buvo rastas mirusio nepilnamečio (gim. 2010 m.) kūnas su smurto žymėmis. Šiuo itin sunkiu nusikaltimu įtartas aukos bendraamžis (gim. 2010 m.) netrukus buvo uždarytas į areštinę. 

Nepilnametis beveik parą buvo ieškomas kaip dingęs be žinios po to, kai negrįžo namo iš prekybos centro „Ozas“ ir su juo nepavyko susisiekti.

Berniuko kūno dalys buvo rastos konteineryje ir miškelyje Žvėryno rajone. Tą naktį, 1.39 val., Žvėryno rajone, Lokių gatvėje, buvo gautas pranešimas dėl degančio konteinerio. Atvykusios pajėgos konteinerį užgesino, tačiau tąkart kūnas nebuvo rastas. 

Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.

Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.

