 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Slapta filmavusio ginekologo Abraičio byla teisme: toliau apklausiamos nukentėjusiąsias

2025-11-05 16:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 16:33

Kauno apylinkės teismas, nagrinėjantis pacientes slapta filmavusio akušerio-ginekologo Vytauto Abraičio baudžiamąją bylą, trečiadienį apklausė dar tris nukentėjusiąsias.

Kauno teismas pradeda nagrinėti pacientes slapta filmavusio ginekologo Abraičio bylą (nuotr. Vaidos Girčės)

Kauno apylinkės teismas, nagrinėjantis pacientes slapta filmavusio akušerio-ginekologo Vytauto Abraičio baudžiamąją bylą, trečiadienį apklausė dar tris nukentėjusiąsias.

REKLAMA
0

Per kitą teisiamąjį posėdį, kuris vyks jau kitų metų sausį, bus tęsiama liudytojų apklausa – planuojama apklausti 1 nukentėjusiąją ir 3 liudytojus, Eltą informavo teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ankstesniame teismo posėdyje spalį taip pat buvo apklaustos nukentėjusiosios. Moterys yra pateikusios įvairaus dydžio ieškinius, bendra apytikslė ieškinių suma siekia 67 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

V. Abraičiui pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, neteisėto informacijos rinkimo apie privatų asmens gyvenimą. Prokurorui teisme perskaičius kaltinamąjį aktą, medikas kaltės nepripažino, jis pareiškė, kad parodymus duos, kai bus apklausti liudytojai ir nukentėjusiosios.  

REKLAMA

Kaip skelbė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas dėl šių nusikalstamų veikų buvo pradėtas atliekant kitą, su įtariamu kyšininkavimu susijusį, ikiteisminį tyrimą ir jo metu gavus duomenų apie kaltinamojo mobiliajame telefone saugomus vaizdo įrašus.  

Buvo nustatyta, kad nuo 2018 m. birželio iki 2023 m. birželio minėtomis aplinkybėmis buvo nufilmuota apie 20 šio gydytojo pacienčių. Duomenų apie vaizdo įrašų platinimą ikiteisminio tyrimo metu negauta. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaltinamajam sustabdyta teisė užsiimti gydytojo akušerio-ginekologo veikla, šis draudimas galioja iki šių metų pabaigos. Siekiant užtikrinti nukentėjusiosioms padarytos žalos atlyginimą, yra apribotos nuosavybės teisės į kaltinamojo turimą turtą.

Byla nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.

ELTA primena, kad spalio pabaigoje Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, joje keturi asmenys kaltinami kyšininkavimu, o vienas – jų papirkimu. Vienas iš kaltinamųjų kyšininkavimu – akušerio-ginekologo praktika anksčiau vertęsis V. Abraitis. 

Ingrida Steniulienė (ELTA)

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų