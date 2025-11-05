 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per motinos jubiliejų – kraupus šeimos konfliktas: vyras nudūrė sugyventinės tėvą

2025-11-05 21:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 21:00

Šiaulių apygardos teisme į dienos šviesą išlindo sukrečianti šeimos drama – per šventę įkaušęs vyras nudūrė sugyventinės tėvą.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šiaulių apygardos teisme į dienos šviesą išlindo sukrečianti šeimos drama – per šventę įkaušęs vyras nudūrė sugyventinės tėvą.

Išgertuvių metu kieme plykstelėjęs konfliktas baigėsi kruvinais smūgiais. Aukai suduoti net 26 smūgiai peiliu ir kumščiais.

Kaltu šioje istorijoje pripažintas vyras, kuris atvyko kartu su sugyventine, švęsti jos motinos jubiliejaus. Už nužudymą vyrui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė.

Konfliktas užvirė kieme

Bylos duomenimis, 2024 m. lapkričio 16 d. Arminas su sugyventine ir sūnumi atvyko į sodybą švęsti moters mamos 70-mečio.

Vakare prie stalo jis su sugyventinės tėvu vartojo stiprius gėrimus. Artėjant vidurnakčiui Arminas sukėlė konfliktą, nes nerado savo cigarečių.

Vyras grubiai stumdė savo sugyventinę ir bandė iš sodybos išsivežti vaiką. Į kiemą išėjęs moters tėvas mėgino jį sulaikyti.

Arminas teigė, kad sugyventinės tėvas jį sugriebė ir padėjo smaugti. Esą todėl iš striukės kišenės jis išsitraukė lenktinį peilį ir „impulsyviai“ pradėjo juo mojuoti.

Vyrų grumtynės baigėsi mirtinais dūriais. Vėliau konstatuota, kad žmogus mirė įvykio vietoje. Jis nukraujavo dėl blauzdoje pažeisto arterijos.

Po mirtino konflikto Arminas sėdo prie automobilio „Audi Q7“ vairo ir išvažiavo. Tačiau dėl girtumo netrukus įvažiavo į griovį, kur ir buvo sulaikytas.

DNR ant peilio ir 1,8 promilės

Policija 00.25 val. gavo pranešimą apie peiliu sužalotą žmogų. Kieme rastas peilis su kraujo dėmėmis, netoliese – kraujo pėdsakai.

Sulaikius Arminą 2.10 val. nakties alkotesteriu jam nustatytas 1,81 promilės girtumas. Ant jo megztinio aptiktos kraujo dėmės.

Teismo medicinos ekspertai suskaičiavo net 26 trauminius smūgius, iš jų 22 suduoti peiliu. DNR tyrimas parodė, kad ant peilio liko tiek žudiko, tiek aukos genetiniai pėdsakai.

Teisme Arminas kaltę pripažino visiškai. Jis aiškino buvęs girtas ir pavargęs. Esą net įspėjo savo auką, kad paleistų peilį, nes durs su juo.

Arminas teigė, kad grumtynių metu jam trūko oro, todėl nekontroliuodamas savęs švaistėsi peiliu, tyčia netaikydamas į žmogų.

Pripažintas kaltu dėl tyčinio nužudymo

Teismas konstatavo, kad daugybė dūrių į gyvybiškai svarbias kūno vietas atitinka tyčinio nužudymo sudėtį.

Armino pasakojimą apie „impulsyvų mosavimą“ ir savigyną paneigė medicinos ekspertų išvados. Suduoti smūgiai rodė kryptingą, intensyvų smurtą.

Be to, po įvykio jis išvažiavo girtas, bandydamas pabėgti iš nusikaltimo vietos. Todėl Arminas pripažintas kaltu dėl nužudymo ir nuteistas laisvės atėmimu 7 metams.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

