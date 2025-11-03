 
TV3 naujienos > Gyvenimas

9-mečio sūnaus nužudyta mama prieš mirtį ištarė kelis žodžius: sunku suvokti

2025-11-03 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 13:20

Brazilijoje ginčas tarp mamos ir sūnaus baigėsi tragedija, kurios mastą sunku suvokti. 37-erių moteris buvo užpulta savo pačios 9-mečio sūnaus, o jos paskutiniai žodžiai – tik prašymas paskutinį kartą apkabinti.

Brazilija, tragedija (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Brazilijoje ginčas tarp mamos ir sūnaus baigėsi tragedija, kurios mastą sunku suvokti. 37-erių moteris buvo užpulta savo pačios 9-mečio sūnaus, o jos paskutiniai žodžiai – tik prašymas paskutinį kartą apkabinti.

0

Ar 9-erių metų vaikas gali suprasti, ką padarė? Giminaičiai sako – jis nesupranta, ir galbūt dar ilgai nesupras, rašoma thesun.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Konfliktas dėl žaidimo gatvėje baigėsi tragedija

Brazilijoje, San Paulo pietinėje dalyje esančiame Parelheiros rajone, 37 metų parduotuvės savininkė Caline Arruda dos Santos mirė po konflikto su savo devynmečiu sūnumi.

Motina paprašė berniuko nustoti žaisti gatvėje ir grįžti į vidų. Ginčas kilo jos tuometinio partnerio, berniuko patėvio, namuose.

Liudininkai pasakoja, kad berniukui atsisakius grįžti į namus, motina perspėjo jį, jog apie netinkamą elgesį praneš giminaičiui. Tai, regis, tapo lūžio tašku.

Prieš mirtį – jautrūs paskutiniai sūnaus nužudytos mamos žodžiai

Kaip pranešama, 9-metis pasiėmęs iš virtuvės peilį užpuolė motiną. Šalia mamos tuo metu buvo 19-metis berniuko brolis.

Vienas liudininkas vėliau prisiminė paskutinius moters žodžius, kuriais ji kreipėsi į sūnų: „Ateik ir apkabink mane paskutinį kartą, nes aš neišgyvensiu.“

Kaimynas skubiai vežė ją į ligoninę. Iš pradžių ji nugabenta į skubios pagalbos skyrių, vėliau pervežta į Parelheiros ligoninę, tačiau medikai atvykus greitai konstatavo moters mirtį.

Devynmetis nebus teisiamas

Pagal Brazilijos įstatymus, jaunesni nei 12 metų vaikai negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Berniukas nebuvo nuvežtas į policijos komisariatą – jis šiuo metu gyvena pas motinos giminaitę ir yra prižiūrimas socialinių tarnybų.

Artimieji teigia, kad jis dar nesuvokia, kas įvyko. „Jis žino, kad mama mirė, tik todėl, kad jam tai pasakė kitas berniukas“, – sakė šeimos narys.

Civilinė policija pradėjo tyrimą.

Į viršų