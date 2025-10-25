Tragedija prie Alytaus: „Škoda“ išvažiavo į priešpriešą – vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Žmogaus gyvybę nusinešusi avarija įvyko vakar, netoli Alytaus, Panemuninkėlių kaime. Anot policijos atstovės, šiame ruože greitis yra ribojamas iki 70 km/h. Pirminiais duomenimis, ,,Škoda'' markės automobilis išvažiavo į priešingą eismo juostą.
„Manoma, kad automobilio „Škoda“ vairuotojas, 53 metų, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Mercedes Benz“ kurį vairavo 53 metų moteris“, – nurodo Alytaus policijos komisariato atstovė.
Nuo smūgio „Škoda“ nulėkė nuo kelio į griovį. Vairuotojas važiavo be keleivių. 53 metų vyras žuvo.
„Šio eismo įvykio metu nukentėjo „Škoda“ vairuotojas. Greitosios medicinos pagalbos medikai jį gaivino, tačiau vėliau buvo konstatuota asmens mirtis“, – pranešė policijos atstovė.
Mersedesą vairavusi moteris, taip pat 9-erių metų keleivis – nesužaloti.
Dėl įvykio pradėtas tyrimas.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.