Per avariją dalies kojos netekusi Roberta Orlauskaitė prabilo apie antrą gimdymą: „Skausmas buvo labai didelis“

Ilgas pasiruošimas
„CP man buvo planinis, nes neturiu kojos ir po avarijos turiu metalus ir varžtus iki dubens. Augant svoriui ir didėjant dubens apkrovai atsirado didelis skausmas, tino galūnės, išaugo fantominiai skausmai. Mažai judėjau nėštumo pabaigoje, nes vaikštant visada buvo stiprus, duriantis skausmas dubenyje“, – atviravo Roberta.
Kad gautų įvertinimą dėl gimdymo taktikos, moteris turėjo ne vieną konsultaciją:
„Turėjau konsultacijas su ortopedu-traumatologu, akušeriu-ginekologu I lygio ir dviem akušeriais-ginekologais II lygio. Gavus visų pritarimą, suėjus 37 nėštumo savaitei, nuvykau į pasirinktą įstaigą, kur atliko konsultaciją, apžiūrą ir paskyrė operacijos datą.“
Paskirtu laiku Roberta atvyko į Antakalnio gimdymo namus:
„Su savimi turėjau prieš kelias dienas atliktus kraujo tyrimus, kardiogramą, ortopedo-traumatologo išrašus ir išvadas dėl rizikų. Priėmime pamatavo tonusus, persirengiau ir pasiruošiau operacijai.“
Operacijos rytas
„Po to iškart keliavau į gimdyklą, ten pastatė kelias lašines, aplankė ir susipažino visas personalas, kuris bus su manim per operaciją. 8:50 išvežė į operacinę. Gedas liko laukimo palatoje, sekančioje patalpoje už operacinės. AGN vyrai CP dalyvauti negali“, – dalijosi Roberta.
„Operacinėje viskas vyksta labai greitai, suleidžiama spinalinė nejautra, nutirpsta kojos ir atliekama operacija. Aš turiu stiprų potrauminį sindromą likusį po avarijos, ir viskas, kas susiję su operacijom, man kelia daug streso ir nerimo. Įspėjau personalą, kad taip gali nutikti, ir paprašiau raminamųjų. Kai gimdžiau Elzę po avarijos, buvo praėję tik 3 metai – operacinėje norėjau nusiplėšti kateterius, visiškai negalėjau savęs sukontroliuoti, todėl labai bijojau, kad tai nepasikartotų.“
„9:01 gimė mūsų mažylis. Po apžiūros jį atnešė Gedui, kol mane siuvo.“
Skausmas ir atsigavimas
Po operacijos šeima buvo perkelta į palatą.
„Kojos užtirpsta dar apie dvi valandas, įvestas šlapimo kateteris. Operavusi daktarė rekomendavo, kada geriausia keltis – sutarėm, kad bandysiu stotis tą pačią dieną vakare. Bet atitirpus kojoms ir atėjus tam laikui jaučiausi visiškai nepasiruošusi. Mano organizmas po avarijos turi atsparumą vaistams nuo skausmo – jie beveik neveikia. Skausmas buvo labai didelis, personalas bandė kelis skirtingus nuskausminamuosius, bet vis tiek buvo labai sunku. Galiausiai nusprendėm, kad užteks tik pasėdėti, o atsistoti bandysiu kitą dieną.
Labai džiaugiausi, kad atsistojau visgi kitą dieną. Personalas visada ramino, kad duočiau sau laiko ir savęs nespausčiau. Man buvo antras CP, po pirmo viskas buvo daug lengviau – neįtikėtina, kokios dvi skirtingos patirtys. Dabar viskas buvo kur kas sudėtingiau“, – pasakojo ji.
Patarimai po gimdymo
Roberta taip pat pasidalijo keliais patarimais toms, kurios laukia panašios patirties:
„Duoti sau laiko. Daug skysčių – vanduo arba vanduo su elektrolitais. Priimti pagalbą ir jos prašyti. Nors ir skauda, būtina judėti – tai padeda greičiau gyti. Naudoti gydytojo paskirtus vaistus nuo skausmo, lengvus, nespaudžiančius rando apatinius ir kuo daugiau ilsėtis.“
Ji taip pat rekomendavo pasirūpinti smulkmenomis:
„Didelio tūrio gertuvę išgerdavau per kelias valandas – labai troškino! Ši veido dulksna labai gelbėjo, kai negalėjau dar stotis – purškiau tiek veidą, tiek kojas ir rankas. Labai vėsina, drėkina. Labai patiko. O riebus vazelinas padėjo nuo sausų, skeldėjančių lūpų.“
Padėka medikams
„Rinkausi antrą kartą Antakalnio gimdymo namus, nes tiek pirmą, tiek šį kartą personalas buvo labai atjaučiantis, palaikantis ir profesionalus. Kelis kartus kartojo, kad nepaleidžia tėvų, jei jiems kažkas neramu arba jie jaučiasi blogai. Mes buvom čia keturias dienas, ir kelis kartus mūsų klausė, ar tikrai jaučiamės ramūs ir norim važiuoti namo. Tiek aš, tiek abu mano vaikai čia gimę buvo apsupti didelio rūpesčio. Dirbantys čia žmonės atrodo gimę šitam darbui“, – rašė Roberta.
„Bet visą skausmą gydo šitas neapsakomas pilnatvės ir ramybės jausmas, atsiradęs mūsų šeimoje.“
Nėra „lengvesnis kelias“
„Galiu tik pasakyti, kad ši operacija tikrai nėra „lengvesnio“ kelio pasirinkimas arba „pasidavimas“, kaip tenka moterims išgirsti iš aplinkos gimdant vaikus cezario pjūvio operacijos pagalba. Nėra nieko svarbiau nei sveikas vaikas ir rami, sveika mama“, – pabrėžė Roberta.
Šeimos laimė – socialiniuose tinkluose
Spalio 9-oji porai tapo viena gražiausių dienų gyvenime – tądien gimė jų sūnus. Socialiniuose tinkluose Roberta pasidalijo pirmuoju šeimos kadru, kuriame įamžintas švelnumu ir ramybe dvelkiantis momentas.
„10.09 mūsų šeimai pasaulyje tapo dar jaukiau būti!“ – prie nuotraukos rašė Roberta ir Gediminas.
