Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Karolis nori susigrąžinti Viltę, tačiau iš eksperto išgirdo šokiruojančią tiesą: „Esate labiau sėklintojas nei tėvas“

2025-10-23 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-23 18:15

Ar dar įmanoma išsaugoti santykius, kai viena pusė vis neištikima, o kita – nuolat atleidžia ir neleidžia išsiskirti? Tokioje padėtyje atsidūrė Karolis su Vilte ir dabar dėl toksiškų santykių tarnybos atėmė iš poros vaiką. Nors Viltė prisipažįsta buvusi neištikima, Karolis nenori su ja skirtis ir atsisako pasirašyti skyrybų dokumentus.

Ar dar įmanoma išsaugoti santykius, kai viena pusė vis neištikima, o kita – nuolat atleidžia ir neleidžia išsiskirti? Tokioje padėtyje atsidūrė Karolis su Vilte ir dabar dėl toksiškų santykių tarnybos atėmė iš poros vaiką. Nors Viltė prisipažįsta buvusi neištikima, Karolis nenori su ja skirtis ir atsisako pasirašyti skyrybų dokumentus.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip susiklostė ši situacija ir ką daryti toliau, pora bandė išsiaiškinti TV3 laidos „TV Pagalba“ studijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Karolis ir Viltė draugauja jau 5 metus – pora turi vaiką ir, atrodo, sėkmingai kūrė gyvenimą kartu. Tačiau už uždarų durų slypi viskai kas kito – Karolis smurtavo, o Viltė ne vieną kartą buvo neištikima.

REKLAMA

Jaunas vyras Viltės neištikimybę dar prieš santuoką buvo atleidęs 4 kartus iki paskutiniojo – penktojo – karto, kai rado žmoną pažįstamo vyro namuose. Dažnos siunčiamų bučinių žinutės ir atviras flirtavimas tik patvirtino Karolio įtarimą apie dar vieną slaptą meilę.

Į poros santykius įtrauktos tarnybos peržvelgė visą situaciją ir nusprendė, jog vaikui geriausia bus su nė vienu iš tėvų. 

REKLAMA
REKLAMA

Audringi santykiai pasiekė viršūnę, kai moteris išėjo iš namų pasakiusi, kad vyksta pas mamą susitvarkyti dokumentų ir nebegrįžo. O apie norą nutraukti santuoką pranešė atsiųsdama skyrybų sutartį.

Senos žaizdos sunkiai gyja

Į studiją Karolis atvyko su gėlėmis, tikėdamasis sugrąžinti Viltės norą gyventi santuokoje. Nors vyras per visus metus kartu neturėjo pastovaus darbo bei nuosavo būsto, dabar sako esantis pasiryžęs rūpintis savo šeima.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bet įėjus Viltei, iš karto buvo jaučiama įtampa tarp buvusių mylimųjų. Karolio paklausta, kaip jaučiasi, jauna moteris šiek šiek patylėjusi pripažino, kad pamačiusi jį – „tragiškai“.

Anot jos, Karolis yra sukčius ir aferistas. Vyras išvardijo, kad žmonai davė visko, ko tik ji geidė, ir nežino, ko jai dar trūko.

REKLAMA

„Man tavo meilės trūko ir vaikui dėmesio trūko“, – teigė Viltė.

Pasak Viltės, Karolis vartojo alkoholį ir ne kartą buvo pakėlęs prieš šeimą ranką. Bet jis į kaltinimus tik numojo ranka, sakydamas „seni laikai buvo, seni laikai, dabar žiūrime, kas buvo šiuo metu“, primindamas apie moters neištikimybę.

Vaiko ateitis nežinoma

Kalbėdami apie prarastą šeimą, tėvai aptarė ir savo vaiko likimą. Viltė suteikė du sprendimo būdus dėl atimto vaiko ateities.

REKLAMA

„Jei vaikas negyvens su manimi, negyvens ir su tavimi, jau geriau pas globėjus“, – aiškiai išrėžė mama.

Bet tėtis iš karto atmetė galimybę, kad jų sūnus gyventų auginamas svetimų žmonių. Padėti nuraminti porą bei išsiaiškinti, kaip jiems toliau elgtis, į studiją buvo pakviestas ir teisininkas Erikas Pavlovičius. Jis iš karto turėjo savo įžvalgų, kuriomis nepabijojo pasidalinti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nei jūs susitupėjęs, nei jūs turite motiniškus instinktus ir supratote, kas tai yra. Nes nuvažiuoti net 145 kilometrus pas savo vaiką tikrai didelė tragedija“, – išdėstė jis.

Atėjus profesionalui, buvo išsiaiškinta ir dar viena didelė Karolio gyvenimo dalis – vyras buvo susituokęs jau anksčiau ir iš šios santuokos turi dar du vaikus. Paaiškėjo, kad vienam iš vaikų jis nemoka privalomų alimentų.

REKLAMA

„Tai, kitaip tariant, aš gerai pasakysiu, kad jūs šiai dienai esate labiau sėklintojas nei tėvas“, – tarė teisininkas.

Ką pasiūlys teisininkas šiai porai? Ar jiems dar įmanoma susigrąžinti mylimą vaiką?

Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„TV Pagalba“ (tv3.lt koliažas)
Karolis siekia susigrąžinti šeimą, bet žmona taip gyventi nebegali: „Vyras turi būti vyras“ (8)
Spalio 23 d. Serija 38
Spalio 22 d. Serija 37
Spalio 21 d. Serija 36
Spalio 20 d. Serija 35
Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 29 d. Serija 20
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų