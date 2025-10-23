Karolis nori susigrąžinti Viltę, tačiau iš eksperto išgirdo šokiruojančią tiesą: „Esate labiau sėklintojas nei tėvas“

Kaip susiklostė ši situacija ir ką daryti toliau, pora bandė išsiaiškinti TV3 laidos „TV Pagalba“ studijoje.
Karolis ir Viltė draugauja jau 5 metus – pora turi vaiką ir, atrodo, sėkmingai kūrė gyvenimą kartu. Tačiau už uždarų durų slypi viskai kas kito – Karolis smurtavo, o Viltė ne vieną kartą buvo neištikima.
Jaunas vyras Viltės neištikimybę dar prieš santuoką buvo atleidęs 4 kartus iki paskutiniojo – penktojo – karto, kai rado žmoną pažįstamo vyro namuose. Dažnos siunčiamų bučinių žinutės ir atviras flirtavimas tik patvirtino Karolio įtarimą apie dar vieną slaptą meilę.
Į poros santykius įtrauktos tarnybos peržvelgė visą situaciją ir nusprendė, jog vaikui geriausia bus su nė vienu iš tėvų.
Audringi santykiai pasiekė viršūnę, kai moteris išėjo iš namų pasakiusi, kad vyksta pas mamą susitvarkyti dokumentų ir nebegrįžo. O apie norą nutraukti santuoką pranešė atsiųsdama skyrybų sutartį.
Senos žaizdos sunkiai gyja
Į studiją Karolis atvyko su gėlėmis, tikėdamasis sugrąžinti Viltės norą gyventi santuokoje. Nors vyras per visus metus kartu neturėjo pastovaus darbo bei nuosavo būsto, dabar sako esantis pasiryžęs rūpintis savo šeima.
Bet įėjus Viltei, iš karto buvo jaučiama įtampa tarp buvusių mylimųjų. Karolio paklausta, kaip jaučiasi, jauna moteris šiek šiek patylėjusi pripažino, kad pamačiusi jį – „tragiškai“.
Anot jos, Karolis yra sukčius ir aferistas. Vyras išvardijo, kad žmonai davė visko, ko tik ji geidė, ir nežino, ko jai dar trūko.
„Man tavo meilės trūko ir vaikui dėmesio trūko“, – teigė Viltė.
Pasak Viltės, Karolis vartojo alkoholį ir ne kartą buvo pakėlęs prieš šeimą ranką. Bet jis į kaltinimus tik numojo ranka, sakydamas „seni laikai buvo, seni laikai, dabar žiūrime, kas buvo šiuo metu“, primindamas apie moters neištikimybę.
Vaiko ateitis nežinoma
Kalbėdami apie prarastą šeimą, tėvai aptarė ir savo vaiko likimą. Viltė suteikė du sprendimo būdus dėl atimto vaiko ateities.
„Jei vaikas negyvens su manimi, negyvens ir su tavimi, jau geriau pas globėjus“, – aiškiai išrėžė mama.
Bet tėtis iš karto atmetė galimybę, kad jų sūnus gyventų auginamas svetimų žmonių. Padėti nuraminti porą bei išsiaiškinti, kaip jiems toliau elgtis, į studiją buvo pakviestas ir teisininkas Erikas Pavlovičius. Jis iš karto turėjo savo įžvalgų, kuriomis nepabijojo pasidalinti.
„Nei jūs susitupėjęs, nei jūs turite motiniškus instinktus ir supratote, kas tai yra. Nes nuvažiuoti net 145 kilometrus pas savo vaiką tikrai didelė tragedija“, – išdėstė jis.
Atėjus profesionalui, buvo išsiaiškinta ir dar viena didelė Karolio gyvenimo dalis – vyras buvo susituokęs jau anksčiau ir iš šios santuokos turi dar du vaikus. Paaiškėjo, kad vienam iš vaikų jis nemoka privalomų alimentų.
„Tai, kitaip tariant, aš gerai pasakysiu, kad jūs šiai dienai esate labiau sėklintojas nei tėvas“, – tarė teisininkas.
Ką pasiūlys teisininkas šiai porai? Ar jiems dar įmanoma susigrąžinti mylimą vaiką?
Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.