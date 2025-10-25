„Esu vieniša mama“ – štai kaip po sukeltos kraupios avarijos ir žūties moteris išvengė įkalinimo

Jai skirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas metus sėsti prie vairo. Teismas konstatavo, kad nusikalstama veika padaryta dėl neatsargumo, o laiduotojo atsakomybė ir draudimas vairuoti padės užtikrinti bausmės tikslus.
Tiesa, nei kaltinamoji, nei nukentėjusiaisiais pripažinti asmenys nesutiko tokiu teismo sprendimu bei pateikė apeliacinius skundus. Tačiau šiandien jau priimtas sprendimas, kad bausmė lieka nepakeista.
Mirtina kaktomuša dėl neatsargumo
Bylos duomenimis, 2024 m. rugpjūčio 9 d., apie 17.30 val., Jurgita, vairuodama „BMW 530D“, pažeidė Kelių eismo taisykles.
Ji nepasirinko saugaus greičio, nesilaikė būtinų atsargumo priemonių bei nevažiavo kuo arčiau dešiniojo krašto. Todėl nesuvaldė automobilio ir išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.
O tada nepavyko išvengti kaktomušos su priešprieša važiuojančiu vilkiku „Scania“ su puspriekabe.
Susidurimo pasekmės – itin skaudžios. Per avariją žuvo keleivis, sėdėjęs priekinėje keleivio vietoje, o gale važiavęs kitas asmuo patyrė nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Atsižvelgė į vairuotojos asmenybę
Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad vairuotojos kaltė yra visiškai įrodyta. Kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė pripažinta tai, kad moteris kalta prisipažino ir nuoširdžiai gailisi dėl avarijos.
Nors ikiteisminėje stadijoje dėl kaltės ji nepasisakė, tačiau vėliau pateikė detalius paaiškinimus ir atsiprašė nukentėjusiųjų, atlygino dalį atstovavimo išlaidų, o turtinę ir neturtinę žalą išmokėjo draudimo bendrovę.
Todėl nuspręsta atleisti moterį nuo baudžiamosios atsakomybės be užstato, perduodant ją laiduotojo atsakomybei vienerių metų laikotarpiui.
Jurgitai paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas vairuoti 1 metams. Teismas akcentavo, kad buvo padarytas neatsargus nusikaltimas su itin sunkiomis pasekmėmis.
Pateikė apeliacijas
Apeliaciniame skunde Jurgita pabrėžė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino jos veiksmus neatsargiais, o ne tyčiniais. Pasak jos, eismo įvykį nulėmė kelio provėžos, o ne pavojingas vairavimas – ji buvo blaivi, neviršijo greičio, vairavo techniškai tvarkingą automobilį.
„Esu vieniša mama, auginanti dešimtmetį sūnų. Gyvenu kaime, kur nėra jokio viešojo transporto. Automobilis man būtinas, kad galėčiau pasirūpinti vaiku ir tėvais, nuvykti į darbą, gydymo įstaigas bei bendruomenės susitikimus“, – pabrėžė moteris.
Jos teigimu, po avarijos moteris neteko darbo, todėl šiuo metu gyvena pas neįgalius tėvus. Todėl automobilis yra vienintelė galimybė judėti ir jis jai yra būtinas.
Tuo metu nukentėjusieji teismo prašė Jurgitai skirti realią laisvės atėmimo bausmę. Anot jų, moteris po avarijos nuoširdžiai nesigailėjo: „Tyrimo metu ji kaltės nepripažino, atsiprašė tik teisme, kai suprato, kad jai gresia atsakomybė. Žuvo žmogus, o ji net nesiėmė iniciatyvos atlyginti žalą.“
Įvertinus visas aplinkybes nuspręsta, kad pirmosios instancijos teismo paskirta bausmė yra teisinga ir jos keisti nėra pagrindo.
