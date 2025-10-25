Pamatę vaizdą prie sostinės ligoninės gyventojai pakraupo: „O jei žmogui visai blogai?“

Prie respublikinės Vilniaus universitetinė ligoninės (RVUL) priėjimas tarsi duobėmis grįstas. Keli tūkstančiai žmonių pastebėjo prastos būklės infrastruktūrą šalia ligoninės.
Į šią problemą savo socialiniuose tinkluose taip pat atkreipė dėmesį Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojas Aleksandras Nemunaitis.
„Šiuo atveju tai buvo reakcija į mano kelis reportažus, parodytus žiniasklaidoje ir per televiziją. Visuomenė atkreipė dėmesį į tai, kad mes vis dar be aiškaus prioriteto skiriame pinigų gatvių asfaltavimui – arba ten, kur jau yra padaryta, tiesiog darome iš naujo“, – kalbėjo jis.
Kas turi imtis ligoninės tvarkymo darbų?
A. Nemunaičio nuomone, kam priklauso sutvarkyti šias trinkeles – Vilniaus miesto savivaldybei ar RVUL – ginčytinas klausimas.
„Pats pastatas yra respublikinės ligoninės, lygiai kaip ir Santariškės, o sklypas – valstybinis. Taigi, klausimas, kas turi tvarkyti, iš tiesų ginčytinas.
Vis dėlto, kadangi tai yra Vilniaus mieste teikiamos paslaugos, manau, kad infrastruktūra prie pastatų vis tiek turėtų būti savivaldybės rūpestis.
Net jei tai nėra tiesioginė prievolė, tai bent jau prestižo reikalas – sutvarkyti taip, kad žmonės nematytų apleistų vietų“, – kalbėjo politikas.
Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojo nuomone, paprastam žmogui yra nesvarbu, kieno tai nuosavybė, kadangi jis moka mokesčius ir nori, kad aplinka būtų sutvarkyta. Tas pats, kaip jis pabrėžė, galioja ir kitiems objektams, pavyzdžiui, Gedimino kalnui ar konferencijų centrui – žmonėms rūpi, kad mieste būtų tvarka, o ne kieno kompetencijoje tai yra.
Kelių, gatvių ir šaligatvių tvarkymui šiemet buvo skirta beveik 200 milijonų eurų
Pašnekovas atkreipė dėmesį – 2025-iems metams, pasirodo, Vilniaus miesto savivaldybė kelių, gatvių ir šaligatvių tvarkymui skyrė beveik 200 milijonų eurų. Tiesa, jis taip pat patikino, kad sostinė neturi vyriausiojo inžinieriaus.
„Kalbant apie Vilniaus miesto infrastruktūrą, šiemet kelių, gatvių ir šaligatvių tvarkymui buvo skirta beveik 200 milijonų eurų – milžiniška suma [patikslino, apie 180 mln. eurų – red. pastaba]. Tačiau pagrindinė problema yra ta, kad jau dvejus metus Vilnius neturi vyriausiojo inžinieriaus.
Architektas planuoja pastatus, o inžinieriaus darbas – organizuoti susisiekimo patogumą, nustatyti prioritetus, kur bus aplinkkeliai, kada asfaltuojamos gatvės. Dabar planavimo nėra, todėl pasitaiko atvejų, kai ką tik nutiestas asfaltas po metų perdaromas dėl liukų ar kitų darbų“, – įvardijo A. Nemunaitis.
Iš tiesų, pagal Vyriausybės lėšų paskirstymą, 2025 m. vietinės reikšmės keliams skirtas finansavimas paskirstytas taip: savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams skirta 184 mln. eurų, kurortinių Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 3,7 mln. eurų, valstybei svarbiems vietinės reikšmės keliams – 18,6 mln. eurų.
Pasak jo, miestas plaukia pasroviui – biudžetas skirstomas gruodį, o tarybos nariai patvirtina pinigus nežinodami, kokie keliai bus asfaltuojami.
Dažnai pasigirsta tik piarinės žinutės apie būsimus projektus, nors realiai jie net neįtraukti į bendrąjį planą: „Miestui reikia aiškaus planavimo – kad gyventojai žinotų, kas ir kada bus daroma. Žmonėms nesvarbu, ar ligoninė priklauso valstybei, ar miestui – jie nori tvarkos, aiškumo ir kokybiškų paslaugų savo mieste.“
Į ligoninę privažiuoti automobiliu beveik neįmanoma
Moteris vardu Janina [redakcijai tikrasis vardas žinomas] panoro anonimiškai pateikti savo nuomonę apie šią problemą. Prie RVUL, pasak jos, beveik neįmanoma privažiuoti savo automobiliu, nes nėra laisvų parkavimo vietų. Šios vietos yra skirtos tik darbuotojams arba asmenims su negalia, todėl žmonėms tenka atvykti taksi ar eiti pėsčiomis nuo toliau esančių daugiabučių.
„Ir automobiliu nuosavu nelabai privažiuosi, nes parkavimo aplinkui nerasta – visi skirti darbuotojams, neskaitant asmenų su negalia vietų prie įėjimo.
Vilniaus gyventojai į ligoninę gultis arba lankyti artimųjų tikriausiai taksais turi važinėti, nes artimiausios parkavimo vietos – šalia esančių daugiabučių prieigoje, o tai geras gabalas kelio pėsčiomis“, – teigė ji.
Sergantiesiems patekti į šią ligoninę yra sunku
Moteris taip pas pasidalijo, kad ligoninę sergantiesiems pasiekti yra sunku. Žmonės arba rizikuoja, parkuodami draudžiamose vietose, arba važiuoja taksi ar greitąja pagalba.
„Jeigu sveikam žmogui tai kažkaip dar yra įveikiamas atstumas, sergančiam – gana sunkus variantas. Jaučiu, tų namų gyventojai labai džiaugiasi sulaukę tokių pastovių svečių po langais?
Na, arba rizikuoja ir parkuoja automobilius draudžiamais ženklais pažymėtose vietose, kurie visur.
Bet vilniečiai gi turtuoliai – tegul važinėjasi taksi, o kam visai blogai – kviečia „greituškes“, nes gi ten neturi ką veikti ir turi per daug pinigų“, – komentavo Janina.
Vilniaus miesto savivaldybės atsakas
Vilniaus miesto savivaldybė teigė, kad jai yra žinoma situacija apie šaligatvio prie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (dar vadinamos Lazdynų ligoninės) būklę. Aplinkiniai pėsčiųjų takai, įskaitant ir šį praėjimą, yra registruoti kaip valstybės nuosavybė. Savivaldybei iš tiesų yra apmaudu, kad per tiek laiko valstybė nerado resursų pagrindiniam įėjimui sutvarkyti, kalbama apie maždaug iki 100 metrų ilgio ruožą.
Savivaldybė nori sutvarkyti prastos būklės praėjimą prie ligoninės, tačiau tai gali padaryti tik tuo atveju, jei ligoninė perduos šį taką savivaldybės nuosavybėn.
„Su ligonine bendradarbiaujame, esame turėję abiejų įstaigų atstovų darbinių susitikimų dėl bendrųjų teritorijos reikalų, manome, kad galime kartu įgyvendinti pozityvių pokyčių.
Kadangi ligonine naudojasi tie patys vilniečiai, Savivaldybė yra pasiruošusi prisiimti atsakomybę, sutvarkyti šį itin prastos būklės praėjimą prie vienos pagrindinių miesto ligoninių ir atlikti šį darbą už to nepadariusią valstybę.
Vis tik tam, kad atliktume darbą, ligoninė turi sutikti perduoti šį taką miesto nuosavybėn“, – rašė Vilniaus miesto savivaldybės atstovai.
Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, jie savo ruožtu skiria daug lėšų sveikatos įstaigų prieigoms. Pasak jų, per pastaruosius kelis metus buvo sutvarkyta Naujosios Vilnios, Šeškinės, Karoliniškių poliklinikų prieigos, vadovaujantis universalaus dizaino principais, buvo padarytas kokybiškas, modernus praėjimas, buvo atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė, atlikti kiti smulkūs darbai.
Šiemet yra tvarkoma Antakalnio poliklinikos, Šv. Roko ligoninės ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigos: „Galime gerąją praktiką panaudoti ir šalia Lazdynuose esančios valstybinės įstaigos“, – pridūrė jie.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!