Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aferistu Tapiną pavadinęs Užkalnis už savo žodžius turės atsakyti: štai kiek turės sumokėti

2025-10-28 12:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 12:22

Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad rašytojas Andrius Užkalnis visuomenininką Andrių Tapiną pavadinęs aferistu, jį įžeidė, tačiau tai buvo ne žinia, o netinkamai išreikšta  nuomonė.

Andrius Užkalnis (V. Ovadnevo nuotr.)

Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad rašytojas Andrius Užkalnis visuomenininką Andrių Tapiną pavadinęs aferistu, jį įžeidė, tačiau tai buvo ne žinia, o netinkamai išreikšta  nuomonė.

REKLAMA
4

Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad A. Užkalnis nuomonę išreiškė pažeisdamas asmens garbę ir orumą, šios teisės apginamos teismo sprendimu pripažinus A. Užkalnį padarius šį pažeidimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pavartoti išsireiškimai apie ieškovą („..burbuliuoja tie aferistai ir ligoniukai savo durnume ir savo isterijoje“) yra žeminančio pobūdžio, peržengiant saviraiškos laisvės ribas. Priešingai nei teigia atsakovas, tokiais teiginiais siekiama įžeisti, o ne aštriai išreikšti nuomonę. Atsakovas savo emocinio pobūdžio vertinimui pasirinko akivaizdžiai netinkamą neproporcingą raiškos (kalbos) formą, kuri neatitinka saviraiškos laisvės įgyvendinimo principų ir pažeidžia ieškovo garbę ir orumą“, – rašoma praeitą savaitę Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus trijų teisėjų kolegija.

REKLAMA
REKLAMA

Teisėjų manymu, A. Užkalnis pagrįstai teigia, kad ginčo įraše ieškovas nėra kaltinamas nusikaltimo padarymu, o žodis „aferistas“ nėra pavartotas siekiant akcentuoti nusikalstamą veiką arba ieškovo veiksmų analogiją su nusikaltimu, numatytu Baudžiamajame kodekse.

REKLAMA

Pasak teismo, visas tekstas yra neinformatyvaus, vertinamojo pobūdžio, žodžiai „aferistai“, „ligoniukai“ bei kiti ginčo teiginiai apie A. Tapiną pavartoti siekiant išreikšti autoriaus vertinamojo pobūdžio nuomonę apie infliuencerius (nuomonių formuotojus).

Po šio teismo spendimo A. Užkalnis A. Tapinui turės sumokėti 218 eurus bylinėjimosi išlaidų ir 223 eurus bylinėjimosi išlaidų, kurias visuomenininkas patyrė apeliacinės instancijos teisme. 

REKLAMA
REKLAMA

Vilniaus apygardos teismo nutartis šioje byloje įsiteisėjo paskelbimo dieną, tačiau dar gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

ELTA primena, kad A. Tapinas reikalavo, kad A. Užkalnis būtų įpareigotas viešai paneigti ir žodį „ligoniukas“, o už padarytą neturtinę žalą būtų sumokėta 20 tūkst. eurų.

Tuo metu A. Užkalnis visiškai nesutiko su A. Tapino ieškiniu, nenorėjo paneigti jokių žodžių.

A. Tapinas į teismą kreipėsi po to, kai pernai vasarį A. Užkalnis viešai per socialinius tinklus „Instagram“ ir „Facebook“ paskelbė įrašą: „Nepamirškite, kad kirmėlės patys užsikas savam mėšle. Pažiūrėkite į Tapiną ir Šurajevą – burbuliuoja tie aferistai ir ligoniukai savo durnume ir savo isterijoje“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų