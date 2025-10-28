Aferistu Tapiną pavadinęs Užkalnis už savo žodžius turės atsakyti: štai kiek turės sumokėti

Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad A. Užkalnis nuomonę išreiškė pažeisdamas asmens garbę ir orumą, šios teisės apginamos teismo sprendimu pripažinus A. Užkalnį padarius šį pažeidimą.
„Pavartoti išsireiškimai apie ieškovą („..burbuliuoja tie aferistai ir ligoniukai savo durnume ir savo isterijoje“) yra žeminančio pobūdžio, peržengiant saviraiškos laisvės ribas. Priešingai nei teigia atsakovas, tokiais teiginiais siekiama įžeisti, o ne aštriai išreikšti nuomonę. Atsakovas savo emocinio pobūdžio vertinimui pasirinko akivaizdžiai netinkamą neproporcingą raiškos (kalbos) formą, kuri neatitinka saviraiškos laisvės įgyvendinimo principų ir pažeidžia ieškovo garbę ir orumą“, – rašoma praeitą savaitę Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus trijų teisėjų kolegija.
Teisėjų manymu, A. Užkalnis pagrįstai teigia, kad ginčo įraše ieškovas nėra kaltinamas nusikaltimo padarymu, o žodis „aferistas“ nėra pavartotas siekiant akcentuoti nusikalstamą veiką arba ieškovo veiksmų analogiją su nusikaltimu, numatytu Baudžiamajame kodekse.
Pasak teismo, visas tekstas yra neinformatyvaus, vertinamojo pobūdžio, žodžiai „aferistai“, „ligoniukai“ bei kiti ginčo teiginiai apie A. Tapiną pavartoti siekiant išreikšti autoriaus vertinamojo pobūdžio nuomonę apie infliuencerius (nuomonių formuotojus).
Po šio teismo spendimo A. Užkalnis A. Tapinui turės sumokėti 218 eurus bylinėjimosi išlaidų ir 223 eurus bylinėjimosi išlaidų, kurias visuomenininkas patyrė apeliacinės instancijos teisme.
Vilniaus apygardos teismo nutartis šioje byloje įsiteisėjo paskelbimo dieną, tačiau dar gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
ELTA primena, kad A. Tapinas reikalavo, kad A. Užkalnis būtų įpareigotas viešai paneigti ir žodį „ligoniukas“, o už padarytą neturtinę žalą būtų sumokėta 20 tūkst. eurų.
Tuo metu A. Užkalnis visiškai nesutiko su A. Tapino ieškiniu, nenorėjo paneigti jokių žodžių.
A. Tapinas į teismą kreipėsi po to, kai pernai vasarį A. Užkalnis viešai per socialinius tinklus „Instagram“ ir „Facebook“ paskelbė įrašą: „Nepamirškite, kad kirmėlės patys užsikas savam mėšle. Pažiūrėkite į Tapiną ir Šurajevą – burbuliuoja tie aferistai ir ligoniukai savo durnume ir savo isterijoje“.
