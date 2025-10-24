Orlauskas ir kiti atsakovai Tapinui turės sumokėti virš 116 tūkst. eurų

Šia žinia socialiniame tinkle pasidalijo ir visuomeninkas A. Tapinas.
„Šiandien antros instancijos Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį, kuri, mūsų teisininkų, nuomone, iš tiesų Lietuvoje neturi precedento. Teismas atmetė atsakovų apeliacinius skundus ir patvirtino beveik visas mūsų apeliacijas“, – rašė visuomeninkas.
Pasak A. Tapino, teismas nusprendė priteisti ieškovui Andriui Baliui Tapinui solidariai iš atsakovų Artūro Orlausko, UAB „Init“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“ 39 000 Eurų ir palūkanas
Teismas, kaip sako jis, taip pat nusprendė priteisti ieškovui VšĮ Laisvės TV solidariai iš atsakovų Artūro Orlausko, UAB „Init“, viešosios įstaigos „Komiko teatras“, UAB „Nataiva“ (Janutienės OpTV), UAB „Goruva“ (Gorienės Komentaras TV) 28 000 tūkst. eurų ir palūkanas
„Teismas taip pat perskirstė bylinėjimosi išlaidas mūsų naudai, viską suskaičiavus Orlauskas ir kiti atsakovai turės padengti 42 462 eurų Laisvės TV išlaidų ir 7 088 Andriaus Balio Tapino teisinių išlaidų.
Ir, žinoma, turės būti pašalinti visi šmeižikiški įrašai ir Orlauskas, OpTV ir Gorienės kanalas Komantaras TV turės paskelbti paneigimus. Orlausko atveju paneigimą sudaro 15 punktų.
Taigi maestro ir kitiems atsakovams šita kelionė kainuos virš 116 tūkstančių eurų. Žinoma, dar yra galimybė kreiptis į Aukščiausią teismą ir ja turbūt jie pasinaudos, bet LAT jau turi Žemaitaičio bylos precedentą. O apygardos teismo sprendimą vykdyti turės nedelsiant“, – rašė A. Tapinas.
Jis taip pat pridūrė, kad visa priteista neturtinė žala nukeliaus paremti Ukrainos gynėjams.
„Taigi – kol kas 67 000 eurų ir Artūras Orlauskas gali tapti vienu didžiausių fiziniu asmenų, parėmusių Ukrainą“, – sakė jis.
