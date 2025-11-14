Jaunai moteriai vėžį išdavė neįprastas simptomas: jį juto mėnesius prieš diagnozę

„Tavo kūnas tikrai žino, kas vyksta, gerokai anksčiau, nei bet kokia įprasta diagnostika galėtų tai nustatyti“, – sakė Kelly Mann.
Neįprastas simptomas
Moteris prisimena „stulbinantį“ simptomą, kurį patyrė mėnesiais prieš jai diagnozuojant krūties vėžį.
Daugiau nei prieš dvejus metus Kelly Mann, Abilene (Teksasas) universitetinė profesorė, pradėjo kentėti nuo „siaubingiausio konjunktyvito savo gyvenime“, pasakojo ji TODAY. Antibiotikiniai akių lašai nesumažino akių paraudimo, tačiau po savaitės problema išnyko. Simptomai dingo.
Tačiau konjunktyvitas vėl pasikartojo, prasidėjo ciklas, kuris kartojosi šešis kartus tarp 2023 m. balandžio ir birželio mėn.
„Tada vieną vakarą, žiūrėdama televizorių, pasikasinau ranką ir pajutau guzelį,“ – prisiminė ji. – „Mano vyras miegojo, tad šiek tiek išsigandau ir nuolat klausiau savęs: „Ar aš tikrai tai jaučiu, ar tik įsivaizduoju?“
Sulaukė diagnozės
Kitą rytą Mann nedelsdama užsiregistravo pas gydytoją. Po mamogramos ir biopsijos ji gavo gyvenimą pakeičiančią žinią.
2023 m. liepos pabaigoje Mann diagnozuotas 2-ios stadijos krūties vėžys, vos savaitę prieš jos 36-ąjį gimtadienį. Moteris buvo sukrėsta atradimo, ypač todėl, kad balandį buvo atlikta krūties apžiūra.
„Žinoma, buvau sukrėsta“, – pasakojo ji. – „Mano navikas per maždaug šešias-aštuonias savaites iš visiškai nepastebimo išaugo iki 2,5 centimetro.“
Po kelių savaičių Mann pradėjo chemoterapijos gydymą, kuris atskleidė „beprotišką“ realizaciją.
„Po pirmos chemoterapijos vėl pasikartojo tas pats konjunktyvito atvejis“, – sakė ji. – „Buvau labai nusivylusi, ir tai buvo viena iš blogiausių jo versijų.“
Pasitarusi su oftalmologu, Mann sužinojo, kad tai, ką ji laikė konjunktyvitu, iš tikrųjų buvo episkleritas – baltosios akies dalies audinio patinimas, dirginimas ir paraudimas, praneša Cleveland Clinic. Nors tikslios priežasties nežinoma, jis gali būti susijęs su uždegiminėmis ar reumatologinėmis ligomis.
„Tavo akis, kaip organas, reaguoja unikaliu būdu į tai, kas vyksta kūne“, – paaiškino Mann.
„Episkleritas buvo mano pirmasis tikras, apčiuopiamas simptomas“, –vsakė ji. – „Man tai pasirodė įdomu, beprotiška ir stulbinama – tavo kūnas tikrai žino, kas vyksta, gerokai anksčiau, nei bet kokia įprasta diagnostika galėtų tai nustatyti.“
Sunkus gydymas
Dabar 38-erių Mann gavo steroidinių akių lašų, kad galėtų kontroliuoti simptomus. Ji išgyveno 12 chemoterapijos kursų, buvo atlikta abipusė mastektomija ir krūties rekonstrukcijos operacija. Trijų vaikų mama tęsė įvairias krūties vėžio terapijas iki 2024 m. spalio mėn.
Mann prisipažino, kad gydymo kelias buvo sunkus ir ji vis dar kartais susiduria su episkleritu, tačiau dėl savo vaikų – „trijų mažų sielų, stebinčių mane ir nerimaujančių dėl manęs“ – ji neleistų sau pasiduoti.
Dabar išgyvenusi vėžį Mann savo socialinės žiniasklaidos platformoje dalijasi savo kelione ir siekia didinti supratimą apie episkleritą bei ankstyvą diagnostiką. Ji prisipažino, kad bendruomenės kūrimas internete padėjo jai susisiekti su daugeliu jaunų pacientų, tokių kaip ji.
„Kartais aš esu pirmas žmogus, kuriam jie pasako, arba tai jų artimieji kreipiasi į mane“, – sakė ji TODAY. – „Tiesiog nusprendžiau, kad kadangi negalėjau rasti tokio šaltinio sau, noriu būti tuo šaltiniu kitoms moterims.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!