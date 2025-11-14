 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Filmas apie BIX leidžiasi į kelią – nuo Niujorko dangoraižių iki sielos skausmo bedugnių

2025-11-14 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 09:55

Šiandien, penktadienį, lapkričio 14-ąją, po triukšmingai nostalgiškos premjeros į Lietuvos kino teatrus atrieda kino režisieriaus Emilio Vėlyvio muzikinis kelio filmas „BIX – beveik nirvana“. Filmo simboliu tapo rožinė menininko Kęstučio Svirnelio kiaulė, kurią šiandien jau žili, bet vis dar pankiškos sielos BIX vyrukai užsikėlė ant seno, dūmais springstančio autobuso prieš išvykdami į gyvenimo kelionę.

Filmas apie BIX leidžiasi į kelią – nuo Niujorko dangoraižių iki sielos skausmo bedugnių (nuotr. Vido Černiausko)
22

Šiandien, penktadienį, lapkričio 14-ąją, po triukšmingai nostalgiškos premjeros į Lietuvos kino teatrus atrieda kino režisieriaus Emilio Vėlyvio muzikinis kelio filmas „BIX – beveik nirvana“. Filmo simboliu tapo rožinė menininko Kęstučio Svirnelio kiaulė, kurią šiandien jau žili, bet vis dar pankiškos sielos BIX vyrukai užsikėlė ant seno, dūmais springstančio autobuso prieš išvykdami į gyvenimo kelionę.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kino chuliganas, juodųjų komedijų „Zero“ ir „Redirected“, detektyvų „Piktųjų karta“ ir „Vilko gomurys“ kūrėjas E. Vėlyvis sako, kad kiaulė yra pankiškas BIX sielos veidrodis. Kurdamas filmą, režisierius mažai dairėsi į veidrodėlius, kartais nuspręsdavo važiuoti be leidimo, nepuošė ir nešukavo savo filmo herojų.

REKLAMA
REKLAMA

Filmas apie BIX leidžiasi į kelią – nuo Niujorko dangoraižių iki sielos skausmo bedugnių (nuotr. Vido Černiausko)
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmas apie BIX leidžiasi į kelią – nuo Niujorko dangoraižių iki sielos skausmo bedugnių (nuotr. Vido Černiausko)

„Šį kartą kūriau ne vaidybinį kiną, turėjau tapti stebėtoju, ne diktatoriumi. Dirbdamas vaidybinio kino aikštelėje, mėgstu būti diktatoriumi, režisuoju taip, kaip sugalvoju. Kartais prašydavau: „Chebra, man reikia, kad paaštrintumėte“. Nes visai kitokia mano natūra, neturiu nei laiko, nei noro, nei kantrybės stebėti ir laukti, kol ištiks jausmai“, – po premjeros kalbėjo E. Vėlyvis.

REKLAMA

Režisierius prisipažino, kad nauja patirtis jį sužavėjo, praplėtė fantazijos ribas ir akiratį, o filme atsirado farso, inscenizacijų ir chaoso. „Bet taip juk ir turi būti – BIX niekada nebuvo grupė, apie kurią galėtum kalbėti paprastai. Joje susimaišė farsas, protestas, sproginėjantis laisvės troškimas ir stiprios vidinės dramos“, – sakė režisierius, pridurdamas, kad medžiagos apie grupę buvę labai daug, tačiau teko galvoti, kaip taikliai atspindėti jų kūrybos kelionę, pasinerti į jų dainas ir atrasti gylį, kuriuo visada pasižymėjo BIX albumai.

REKLAMA
REKLAMA

BIX istorijos niekas niekada neaprašė knygoje. Jei ji būtų buvusi, teigia filmo režisierius E. Vėlyvis, nebūtų reikėję taip kankinti grupės įkūrėjo Sauliaus Urbonavičiaus-Samo. Nemažai savaitgalių taip praleista – Samas pasakojo, o filmo režisierius ir scenarijaus autorius Jonas Banys klausėsi ir užsirašinėjo. „Valandos virto dienomis, šešios ar septynios valandos pasigrobdavo savaitgalius, kol vieną kartą Samas ištarė: „Užteks“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai iš pokalbių gimė knyga, kurią bičiuliai Samui įteikė per jo šešiasdešimtąjį gimtadienį, o iš užrašų – filmo scenarijus“, – pasakoja E. Vėlyvis.

Samo filme – daug. Jis atviras, nepagražintas, kartais kandus, o kartais – juokingai nuogas dėstydamas savo tiesas. Jis ne iš tų, kurie nori pasirodyti gražesni nei yra iš tikrųjų, greičiau atvirkščiai, pripažįsta, kad jo tekstai ir muzika sukasi apie kovą su paties vidine kiaule, kurioje klesti purvai ir ydos. „Kaip keista, kad pati nekenčiamiausia mūsų daina – „Kiaulė“, kurią sukūrėme karjeros pradžioje, šiandien tampa juokinga ir šviesia mūsų puse“, – sako S. Urbonavičius-Samas.

REKLAMA

Kiaulę filmui sukūrė žymus menininkas K. Svirnelis. „Nieko panašaus su tikra ji neturi, nebent – uodegėlę“, – juokiasi Vokietijoje gyvenantis ir kuriantis menininkas. Būtent Vokietijoje, Berlyne, į dangų paleidę rožinę kiaulę, filmo kūrėjai galėjo sulaukti sankcijų.

„Nuvežti kiaulę į Berlyną buvo reikalų, – prisimena filmo prodiuserė Uljana Kim. – Pasielgėme kaip tikri chuliganai, tik Emilis taip galėjo nuspręsti – filmuoti be leidimų. Vokiečiai labai disciplinuoti, niekam nė į galvą negalėjo šauti, kad neturime filmavimui leidimų, atrodėm labai rimtai, visi patikėjo“.

REKLAMA

K. Svirnelis prie šios istorijos prideda: „Užtat kai jūs viską susirinkote, o aš likau sėdėti ant upės kranto, pamačiau, kaip policininkai išvaro netoliese su gitara sėdėjusį gatvės muzikantą“.

„Prisiminėme jaunystę“, – juokiasi E. Vėlyvis ir priduria, kad rožinė kiaulė pridarė ir daugiau bėdų – ji kliūdavo už pakelės medžių, pasiekdavo laidus, taigi, pankiškas absurdas susiliejo su filmavimo kasdienybe. Baisu net pagalvoti, kas būtų buvę, jei kiaulė būtų nuskridusi – vienas jos pripūtimas helio dujų kainavo pusantro tūkstančio eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Komanda prieš pradėdama kurti filmą svarstė, ar BIX istorija galėtų būti įdomi jauniems žmonėms. Ar jie supras tai, ką gerai žino vyresnieji – nykią sovietinę buitį, mėginimą iš jos išsiveržti, klajones po pasaulį, karjerą keitusius sprendimus.

„Mes prie BIX istorijos prisilietėme, mūsų atmintis gyva, o kas rezonuos jauniems žmonėms? Galbūt visai kitai dalykai, ne istoriniai įvykiai, ne muzika, bet tam tikros detalės, keisti leitmotyvai, kas jiems dabar aktualu ir svarbu. Mes nesivaikome šiandienos madų, tiesiog norime parodyti, kaip grupė kūrėsi, kaip kentėjo, kaip šventė, ko pasiekė ir kokia buvo jų kasdienybė – kartais nyki, bet tikra ir išgyventa“, – sako režisierius.

REKLAMA

Paklaustas, ar rado atsakymą, kodėl BIX legenda taip ir neperžengė pasaulio sienų, Emilis tikina nemėgstantis tiesių atsakymų: „BIX istorijoje yra vienas neišvengiamas dalykas: jie pasiekė tai, ko svajojo pasiekti. Svajonės dažnai miršta tada, kai jas įgyvendini. Arba miršta tas, kuris svajojo. Man atrodo, kad BIX išsigando savo sėkmės. Juk kai įkopi į Everestą, kartais žemyn pažvelgti labai baisu“.

REKLAMA

Filmo kūrėjai įsitikinę, kad „BIX – beveik nirvana“ nėra filmas apie grupės pabaigą. Tai filmas apie jos kelią, kurio nesutalpinsi į vieną tiesią istoriją. Jame niekas neskaičiavo rizikų, jame menas buvo šuolis, o ne projektas, o su savo vidine kiaule buvo galima susikauti gitaromis. Garsiai ir be jokių leidimų.

Nuo Vilniaus link Berlyno su rožine kiaule papuoštu autobusu kino ekranuose pajudės grupės nariai: S. Urbonavičius-Samas, Gintautas Gascevičius, Aurimas Povilaitis, Mindaugas Špokauskas-Špokas, prisiminimus pasakos muzikologas Darius Užkuraitis, muzikos laidų vedėjas Dovydas Bluvšteinas, scenos kolegos Andrius Mamontovas, Algirdas Kaušpėdas, Marijonas Mikutavičius, Martynas Starkus ir kiti.

„BIX – beveik nirvana“ kūrė režisierius E. Vėlyvis, prodiuseriai U. Kim, Vaiva Martišauskaitė, S. Urbonavičius, operatorius Petras Skukauskas, dailininkas K. Svirnelis, kostiumų dailininkė Marija Valeškaitė, grimo dailininkė Vaida Navickaitė. Finansavo Lietuvos kino centras, „Telia“, LRT. Kino teatruose filmas pasirodys nuo lapkričio 14 dienos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų