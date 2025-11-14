Reperė Cardi B susilaukė ketvirtojo vaiko: parodė figūrą po gimdymo

Kaip pranešė šaltiniai TMZ, „Bodak Yellow“ hitų atlikėja praėjusią savaitę susilaukė sūnaus, o Stefonas buvo kartu su ja gimdymo metu.
Susilaukė vaikelio
Cardi B jau augina tris vaikus, kuriuos susilaukė su buvusiu partneriu Offset: septynerių Kulture, ketverių Wave ir vienerių Blossom.
Po vaizdo įrašu, kuriame ji vilki stilingą juodą aprangą, atlikėja parašė: „Mano gyvenimas visada buvo sudarytas iš skirtingų skyrių ir skirtingų sezonų. Mano paskutinis skyrius buvo naujo sezono pradžia.
„Pradėti iš naujo niekada nėra lengva, bet tai buvo verta! Aš atnešiau pasauliui naują muziką ir naują albumą!“
„Naują kūdikį į savo pasaulį ir dar vieną priežastį būti geriausia savo versija, dar vieną priežastį mylėti save labiau nei bet ką ar bet ką kitą, kad galėčiau ir toliau duoti savo vaikams meilę ir gyvenimą, kurio jie nusipelno.“ Žvaigždė taip pat rašė gerbėjams: „Šis kitas skyrius yra Me vs. Me! Tai aš prieš visas kliūtis, aš prieš viską, kas bando man sutrukdyti.“
Keturių vaikų mama pridūrė, kad jau pradėjo ruoštis artėjančioms gastrolėms, „rūpindamasi savo kūnu ir savo mintimis“.
Neseniai ji atskleidė, kad „Little Miss Drama Tour“ pradės kitų metų vasario 11 d. Palm Desert mieste, Kalifornijoje.
Cardi B baigė: „Niekas nesutrukdys man padovanoti jums pasirodymo, kurio nusipelnote!
„Aš mokiausi, aš gyjau ir aš myliu moterį, kuria tapau! Štai ką man reiškia ši nauja era, ir aš į ją žengiu geresnė nei bet kada.“
Vaiko tėvas
Stefon – Naujosios Anglijos „Patriots“ wide receiver’io pozicijos žaidėjas – taip pat augina aštuonerių metų dukrą iš ankstesnių santykių.
Rugsėjį duodama interviu „CBS Mornings“, Cardi B paskelbė apie ketvirtą nėštumą ir tuomet šeimininkei Gayle King pasakė: „Aš laukiuosi kūdikio su savo vaikinu Stefon Diggs.“
Ji pridūrė: „Aš tiek daug dirbau, bet visa tai dariau kurdama kūdikį. Aš laiminga, jaučiuosi geroje vietoje.“
Žvaigždė taip pat pasidalijo įžvalgomis apie santykius su sportininku ir pridūrė: „Mes su savo vyru labai palaikome vienas kitą.
Mes esame panašioje erdvėje savo karjerose. Žinote, man atrodo, kad mes tikrai esame puikūs, esame geriausi tuo, ką darome.“
Cardi B teigė, kad jie abu siekia būti „geriausiais“ savo srityse, ir pridūrė: „Jis tiesiog priverčia mane jaustis saugiai, labai pasitikinčiai savimi ir labai stipria.“
Leisdama savo naują albumą „Am I The Drama?“ rugsėjį, ji džiaugėsi, kad Stefon tuo metu buvo itin palaikantis.
„Jis priverčia mane jaustis labai užtikrintai. Ir dėl to atrodo, kad galiu užkariauti pasaulį.“
Šio mėnesio pradžioje Stefon atskleidė jų vaiko lytį duodamas interviu „People“.
„Tai berniukas. Man tiek užtenka. Negaliu sulaukti, kada liepsiu jam daryti atsispaudimus, prisitraukimus ir lakstyti“, – sakė NFL žaidėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!