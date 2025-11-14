 
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, kodėl Seimo narys Antanas Nedzinskas atsidūrė ligoninėje

2025-11-14 13:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 13:02

Antanas Nedzinskas atsidūrė ligoninėje. Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su vyru, jis trumpai pakomentavo, kas nutiko.

Antanas Nedzinskas (nuotr. BNS ir nuotr. 123rf.com)

Antanas Nedzinskas atsidūrė ligoninėje. Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su vyru, jis trumpai pakomentavo, kas nutiko.

13

Naujienų portalui A. Nedzinskas sakė, kad ligoninėje yra nuo antradienio.

„Planine tvarka nuo antradienio esu ligoninėje, pirmadienį galbūt paleis“, – kalbėjo vyras.

Papasakoti apie sveikatos sutrikimus plačiai Antanas nenorėjo, tik pasakė, kad tai – „rimta liga, asmeniniai dalykai.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat sakė, kad jo „laukia planuojamas gydymas.“

Prašo panaikinti teisinę neliečiamybę

Primename, kad generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl parlamentaro A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Pastarasis sako nejaučiantis kaltės, tačiau žada supaprastinta tvarka atsisakyti teisinės neliečiamybės.

„Aš manau, kad reikia supaprastinta tvarka (atsisakyti neliečiamybės – BNS) ir nesukti čia problemų. Teismas matys visus žmogiškus ir kitus aspektus“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė A. Nedzinskas.

„Kaltas nesijaučiu, iš šiukšliadėžių čekių nerankiojau, čekiai, kurie nėra mano vardu, tai yra mano artimųjų arba kolegų, kurie man padėjo kaip tarybos nariui, nes didžiąją tarybos nario laiko dalį aš net neturėjau savo asmeninio automobilio, skolindavausi, tai todėl ir atsirado tų čekių svetimais vardais“, – kalbėjo politikas.

„Tarybos reglamente nebuvo nurodyta, kad reikia būtent tik savo vardu, tik vardinių čekių nurodyti“, – pridūrė jis.

A. Nedzinskas teigė įtaręs, kad dėl jo vykdomas tyrimas dar birželio mėnesį, kuomet į apklausas buvo pakviesti jo draugai bei artimieji.

Parlamentaras tikino naudojęs kitų žmonių korteles kurui, nes tuo metu susidurdavo su piniginiais sunkumais.

„Aš netgi niekada savo vardu iš savo banko kortelės nepildavau kuro, nes man reikėdavo, kad mano sąskaitoj visada būtų pinigų už elektrą, už ir kitas komunalines paslaugas užmokėti“, – teigė A. Nedzinskas.

„Minėtu laikotarpiu aš buvau nedirbantis žmogus, mano metinės pajamos buvo labai kuklios, 3–4 tūkst. eurų į metus mano buvo pajamos ir jas dažniausiai gaudavau parduodamas savo istorinius automobilius ir panašų turtą“, – tikino jis.

Parlamentaras teigė, jog net ir tapęs Seimo nariu pusę metų toliau važinėjo brolio automobiliu.

„Aš tikrai iš savivaldybės nario lėšų nepraturtėjau, aš tiesiog išgyvenau“, – pridūrė jis.

„Prokuratūra mato savo akimis, o aš – savo“

A. Nedzinskas pabrėžė, kad būdamas tarybos nariu, turėdavo įveikti nemažus atstumus keliaudamas iš savo namų. Anot jo, iki artimiausios tinkamos degalinės tekdavo vykti apie 25 kilometrus, o iki savivaldybės – 27.

„Ar 245 eurai kuro ir kitoms kanceliarinėms lėšoms yra daug į mėnesį, tai čia jau spręsti kiekvienam“, – teigė parlamentaras.

„Aš esu pateikęs atsakymą ir prokuratūrai, taip pat kad esu dalį lėšų sutaupęs savivaldybei, nes pirmą mėnesį aš neėmiau kanceliarinių išmokų, taip pat atsisakiau pirkti ir nešiojamą kompiuterį už 700 eurų, bet prokuratūra mato savo akimis, o aš savo“, – aiškino jis.

Kaip skelbė BNS, generalinė prokurorė Nida Grunskienė ketvirtadienį pasirašė ir Seimui išsiuntė kreipimąsi dėl A. Nedzinsko teisinės neliečiamybės panaikinimo.

Prašymas pateiktas įvertinus duomenis, surinktus ikiteisminiame tyrime, susijusiame su 2019–2023 metų kadencijos Trakų rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu.

Pasak teisėsaugos, jos nustatytos faktinės aplinkybės leidžia pagrįstai įtarti, kad A. Nedzinsko veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių.

Socialdemokratas A. Nedzinskas į Seimą pateko pagal sąrašą partijos sąrašą, prieš tai 2019–2023 metais ėjo Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas.

Seimas jau panaikino „čekiukų“ bylose įtarimų sulaukusių socialdemokratų Eugenijaus Sabučio, Tomo Martinaičio ir Arūno Dudėno imunitetus, taip pat panaikinta ir Liberalų sąjūdžio atstovo Andriaus Bagdono bei „Nemuno Aušros“ partijai priklausančio Sauliaus Bucevičiaus neliečiamybė.

Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 34 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo: Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Mažeikių, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Trakų, Panevėžio, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Druskininkų, Rietavo, Kalvarijos ir Visagino.

Antanas Nedzinskas Andrius Ufartas/Fotobankas
Antanas Nedzinskas atsidūrė ligoninėje (21)

Jonas
Jonas
2025-11-14 13:26
Dar vienas vagis is seneliu invalidu ir vaiku.
Atsakyti
Daktaras
Daktaras
2025-11-14 13:29
As tokiu vagiu isgamu net negydyciau
Atsakyti
Padaugino
Padaugino
2025-11-14 13:22
Pigaus vyno? …. …..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
