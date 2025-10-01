Andrė Lukošiūtė sėkmingai startavo Egipte ir tęsia kovą dėl antro titulo paeiliui

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau lietuvė realizavo dar du „break pointus“ ir susikrovė solidų pranašumą.
Antrajame sete lietuvė vėl pirmoji realizavo „break pointą“ (3:2), bet N. Fouad netrukus panaikino deficitą (3:3). Devintajame geime lietuvė dar sykį išsiveržė į priekį ir šį kartą persvaros neišbarstė.
A. Lukošiūtė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Jos varžovė aštuntfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat jau anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur bandys įveikti latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu.
ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
