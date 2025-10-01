Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė sėkmingai startavo Egipte ir tęsia kovą dėl antro titulo paeiliui

2025-10-01 15:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 15:44

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų starte trečiadienį antro titulo iš eilės siekianti 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 1 valandą 39 minutes 6:2, 6:4 pasiekė pergalę prieš vardinį kvietimą gavusią 22-ejų egiptietę Nadą Fouad (ITF-1140).

Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Egipte vykstančio ITF serijos moterų teniso vienetų varžybų starte trečiadienį antro titulo iš eilės siekianti 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-1033) per 1 valandą 39 minutes 6:2, 6:4 pasiekė pergalę prieš vardinį kvietimą gavusią 22-ejų egiptietę Nadą Fouad (ITF-1140).

0

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau lietuvė realizavo dar du „break pointus“ ir susikrovė solidų pranašumą.

Antrajame sete lietuvė vėl pirmoji realizavo „break pointą“ (3:2), bet N. Fouad netrukus panaikino deficitą (3:3). Devintajame geime lietuvė dar sykį išsiveržė į priekį ir šį kartą persvaros neišbarstė.

A. Lukošiūtė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 294 JAV dolerius. Jos varžovė aštuntfinalyje paaiškės kiek vėliau.

Dvejetuose lietuvė su egiptiete Yasmin Ezzat jau anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur bandys įveikti latvę Danielą Dartą Feldmanę ir kinę Feier Hu.

ITF serijos moterų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

