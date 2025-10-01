Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Mikulskytė ir Aksu iškovojo sunkią pergalę „Samsun Open“ dvejetuose: mačas tęsėsi net 3 dienas

2025-10-01 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-01 15:29

Samsune (Turkija) vykstančiame WTA 125 serijos „Samsun Open“ moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė su turke Ayla Aksu po 1 valandos 12 minučių kovos 3:6, 6:1, [10:5] pasiekė pergalę prieš ukrainietes – Maryną Kolb ir Nadiją Kolb.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Ši akistata prasidėjo dar pirmadienį. J. Mikulskytė su A. Aksu pirmosios laimėjo varžovių padavimų seriją (3:2), bet jau kitame geime prarado persvarą (3:3). Septintajame geime lietuvė su turke nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebepavijo ukrainiečių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrąjį setą lietuvė su turke pradėjo puikiai (3:0). Deja, tuomet kortą užklupo lietus ir mačas buvo sustabdytas. Antradienį lietus nenurimo, todėl dvikova nebuvo pratęsta.

Tik trečiadienį tenisininkės galėjo grįžti į kortus. Ketvirtajame geime lietuvė su porininke „break pointo“ nerealizavo, šeštajame geime viena iš dviejų tokių progų pasinaudojo ir setą laimėjo triuškinančiu skirtumu.

Pratęsime J. Mikulskytė ir A. Aksu 2 kartus išbarstė 2 taškų pranašumą (2:0, 2:2, 4:2, 4:4). Vėliau lietuvė su porininke spurtavo 4:0 (8:4) ir tai tapo lemtingu lūžiu pratęsime.

Lietuvė su porininke pelnė 1175 JAV dolerius ir po 27 WTA dvejetų reitingo taškus. Jų varžovės ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.

Trečiadienį vienetų starte J. Mikulskytė (WTA-209) per 74 minutes 0:6, 3:6 pralaimėjo 161-ajai pasaulio raketei Marijai Timofejevai. Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 1 WTA reitingo tašką bei 1200 JAV dolerių.

WTA 125 serijos moterų teniso turnyro Samsune prizų fondą sudaro 115 tūkst. JAV dolerių.

