UFC čempiono diržą susigrąžinti siekiantis Alexas Pereirа užsiminė apie kitą svorio kategoriją

Artėjant dvikovai, M. Ankalajevas ir jo komanda nuolat atakuoja A. Pereirą. Visai neseniai M. Ankalajevo treneris Sukhrobas Magomedovas pareiškė, kad vienas didžiausių nokautų meistrų A. Pereirа „nesmūgiuoja taip stipriai“, tačiau pats kovotojas į tai nekreipia dėmesio.
„Be abejo, tai tik kalbos, – antradienį prieš kovą surengtame susitikime su žurnalistais sakė A. Pereirа. – Jis tai matė mano kovoje su M. Ankalajevu, bet matė ir kitose kovose. Net teisėjas sakė, kad per 30 metų nėra nieko panašaus matęs. Bet tai gerai – tegu taip galvoja. Jo laukia siurprizas.
Kai pasirodo tie vaizdo įrašai, aš juos praleidžiu. Nežiūriu į kitą kovotoją. Nežiūriu nieko, kas susiję su juo. Žiūriu, ką pats darau. Peržiūrėsiu savo kovą su juo, bet nenoriu girdėti, ką jis daro ir nenoriu matyti, ką jis daro.“
Įtampa tarp M. Ankalajevo ir A. Pereiros vis labiau auga artėjant kovai. Be apsižodžiavimų, praėjusią savaitę abu beveik susikibo „UFC Performance Institute“ treniruočių bazėje, tačiau nepaisant įsiplieskusios priešiškos atmosferos, A. Pereirа sako, kad tai nėra svarbiausia jo karjeros kova. Jis pabrėžia, jog pergale prieš Israelį Adesanyą išlieka didžiausias jo karjeros momentas, net jei šįkart įveiktų M. Ankalajevą.
„Nemanau, kad ši pergalė būtų malonesnė, – paklaustas apie galimą revanšą sakė A. Pereirа. – Nieko negalima lyginti su ta pergale prieš I. Adesanyą – su visa istorija kikbokse, su viskuo, ką teko pereiti. Daug žmonių galvoja, kad norint parduoti kovą reikia daug kalbėti ir kurti priešiškumą, bet tai ne taip. Turi būti istorija, pagrindas. Todėl M. Ankalajevas daro viską neteisingai.“
Jeigu A. Pereirа įveiks M. Ankalajevą ir susigrąžins pussunkio svorio kategorijos diržą, jis prisijungs prie Randy Couture’o kaip tik antras kovotojas UFC istorijoje, tapęs dviejų svorio kategorijų čempionu ir turinčiu kelis titulų valdymo etapus. Ir galbūt tai dar nebus pabaiga. A. Pereirа jau yra užsiminęs apie galimą perėjimą į sunkiasvorių kategoriją, o prieš svorio metimą jis pripažino, kad 205 svarų kategorijoje jam gali nebelikti daug laiko.
„Iš tiesų nežinau, reikės pažiūrėti, – paklaustas apie persikėlimą į sunkiasvorius atsakė A. Pereirа. – Mano kūnas akivaizdžiai sunkėja. Nežinau, kiek dar ilgai galėsiu spaustis iki 205 svarų. Reikės tai vertinti po kiekvienos kovos.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!