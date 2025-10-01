Laima Vladson Bratislavoje neatsilaikė prieš „Roland Garros“ jaunių čempionę

Lietuvė geriau pradėjo mačą (2:0), bet persvarą netrukus prarado (2:2). Šeštajame geime L. Havličkova nerealizavo „break pointo“, o septintajame L. Vladson galėjo susigrąžinti iniciatyvą, tačiau nelaimėjo varžovės padavimų serijos, nors pirmavo 40:0. Jau kitame geime lietuvė „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.
Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik L. Havličkova. Čekė trečiajame geime laimėjo lietuvės padavimų seriją, o devintajame geime iššvaistė 3 „match pointus“. Tiesa, tai L. Havličkovai didele problema netapo, nes dešimtajame geime ji savo padavimais įtvirtino pergalę.
Čekė yra buvusi pirmoji pasaulio jaunių raketė. Ji 2022 m. triumfavo „Roland Garros“ jaunių vienetų ir dvejetų turnyruose bei „US Open“ jaunių dvejetų turnyre. WTA reitinge čekė 2023 m. buvo pakilusi iki 196-os pozicijos, tačiau pernai patyrė sunkią traumą ir nežaidė beveik 13 mėnesių, o grįžo tik šių metų birželį.
L. Vladson pirmą kartą karjeroje pateko į W75 kategorijos turnyro pagrindinį etapą. Jai atiteko 4 WTA vienetų reitingo taškai ir 557 JAV doleriai.
Dvejetuose L. Vladson su slovake Kali Šupova kiek anksčiau pateko į ketvirtfinalį, kur bandys nugalėti slovakes – Katariną Kužmovą ir Niną Vargovą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.
