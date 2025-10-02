Haalandas įvertino „Man City“ lygiąsias su „Monaco“

„Žinoma, kad nesijaučiu gerai. Nelaimėjome. Antrajame kėlinyje padarėme nereikalingų dalykų, nemanau, kad žaidėme pakankamai gerai, todėl nenusipelnėme laimėti.
Mums reikėjo daugiau energijos. Reikėjo labiau atakuoti varžovus. Antrajame kėlinyje jie labiau perėmė iniciatyvą. Nemanau, kad tai buvo pakankamai gerai“, – kalbėjo norvegas.
„Man City“ žaidėjai ir trenerių štabas pyko ant teisėjo, kuris rungtynių pabaigoje nusprendė skirti vienuolikos metrų baudinį už Nico Gonzalezo aukštai iškeltos kojos smūgį Ericui Dierui. Visgi E. Haalandas dėl šio sprendimo nesiskundė.
„Nemačiau to, bet nežinau, jei kam nors įspiri į veidą, manau, kad tai yra vienuolikos metrų baudinį“, – teigė puolėjas.
Eric Dier was kicked in the face to draw the late penalty for Monaco and scores to equalize against Manchester City 😲 pic.twitter.com/oEJ026O2JM— ESPN FC (@ESPNFC) October 1, 2025
