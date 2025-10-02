Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Haalandas įvertino „Man City“ lygiąsias su „Monaco“

2025-10-02 10:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 10:36

UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp „Monaco“ ir „Manchester City“ komandų baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2. Dublį pelnęs Erlingas Haalandas įvertino susitikimo pabaigoje iš rankų paleistą pergalę.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

UEFA Čempionų lygos rungtynės tarp „Monaco" ir „Manchester City" komandų baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2. Dublį pelnęs Erlingas Haalandas įvertino susitikimo pabaigoje iš rankų paleistą pergalę.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

0

„Žinoma, kad nesijaučiu gerai. Nelaimėjome. Antrajame kėlinyje padarėme nereikalingų dalykų, nemanau, kad žaidėme pakankamai gerai, todėl nenusipelnėme laimėti.

Mums reikėjo daugiau energijos. Reikėjo labiau atakuoti varžovus. Antrajame kėlinyje jie labiau perėmė iniciatyvą. Nemanau, kad tai buvo pakankamai gerai“, – kalbėjo norvegas.

„Man City“ žaidėjai ir trenerių štabas pyko ant teisėjo, kuris rungtynių pabaigoje nusprendė skirti vienuolikos metrų baudinį už Nico Gonzalezo aukštai iškeltos kojos smūgį Ericui Dierui. Visgi E. Haalandas dėl šio sprendimo nesiskundė.

„Nemačiau to, bet nežinau, jei kam nors įspiri į veidą, manau, kad tai yra vienuolikos metrų baudinį“, – teigė puolėjas.

